Taranto Opera Festival: Norma, ultimo appuntamento della stagione invernale
TARANTO - Il Taranto Opera Festival presenta Norma, capolavoro del melodramma italiano composto da Vincenzo Bellini su libretto di Felice Romani. L’opera andrà in scena al Teatro Fusco di Taranto il 19, il 20 e il 21 marzo 2026. La produzione è realizzata dall’Associazione Musicale “Domenico Savino”, con il patrocinio del Comune di Taranto e la partecipazione del Conservatorio “Giovanni Paisiello”. Lo spettacolo rappresenta l’ultimo appuntamento in programma per l’edizione invernale 2025-2026 del Taranto Opera Festival. Il direttore artistico è Paolo Cuccaro, Pierpaolo De Padova è il direttore generale, Ugo Tarquini è il casting director.
Considerata una delle opere più intense e rappresentative del repertorio lirico, Norma debuttò nel 1831 e oggi continua a emozionare il pubblico per la sua straordinaria forza drammatica e la raffinatezza musicale. Ambientata nella Gallia occupata dai Romani, racconta il conflitto interiore della sacerdotessa Norma, divisa tra il dovere verso il suo popolo e l’amore per il proconsole romano Pollione. Celebre in tutto il mondo è l’aria “Casta Diva”, esempio sublime della scrittura vocale di Bellini, capace di esprimere lirismo, tensione emotiva e grande virtuosismo.
Norma, opera in due atti di Vincenzo Bellini su libretto di Felice Romani andrà in scena al Teatro Fusco di Taranto: giovedì 19 marzo, ingresso ore 20 – sipario ore 2; venerdì 20 marzo, ingresso ore 15 – sipario ore 16; sabato 21 marzo, matinée per le scuole ore 9.30; sabato 21 marzo, ingresso ore 20 – sipario ore 21. Con questa nuova produzione di Norma, il Taranto Opera Festival conferma il proprio impegno nella valorizzazione del grande repertorio operistico, offrendo al pubblico un allestimento di alto livello artistico in un’interessante cornice teatrale.
Di seguito, i personaggi e gli interpreti, il cast e la scheda tecnica.
NORMA
Opera in due atti di Vincenzo Bellini su libretto di Felice Romani
Giovedì 19 Marzo ingresso ore 20 – sipario ore 21
Venerdì 20 Marzo ingresso ore 15 – sipario ore 16
Sabato 21 Marzo matinée per le scuole ore 9.30
Sabato 21 Marzo ingresso ore 20 – sipario ore 21
TEATRO FUSCO 2026
FERDINANDO REDAVID – direttore
VIVIEN HEWITT – regia
Orchestra del Taranto Opera Festival
PERSONAGGI ED INTERPRETI
POLLIONE: JOAN LAINEZ
OROVESO: ALESSANDRO ARENA
NORMA: ALESSIA PANZA (1ª - 2ª - 3ª recita)
ROSSELLA BIANCO (matinée scuole)
ADALGISA: GIULIA DIOMEDE
CLOTILDE:
MARCELLA DIVIGGIANO (1ª - 2ª - 3ª recita)
NADIA SPAGNOLO (matinée scuole)
FLAVIO:
GIANNI NASTI
Coro Opera in Puglia
Emanuela Aymone e Rocco Melileo – Maestri del coro
Angela Massafra – Direttore di palcoscenico
Imma Cervellera e Gabriele Orlando – Assistenti alla regia
Giuseppe Campanale – Maestro collaboratore
Arianna De Pasquale – Maestro ai sopratitoli
Damiano Pastoressa – Scene
Meghy Costumes D’Epoque e Formediterre – Costumi
Melissa D'Andria – Trucco
PAOLO CUCCARO – direttore artistico
PIERPAOLO DE PADOVA – direttore generale
UGO TARQUINI – casting director