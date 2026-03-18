Taranto Opera Festival: Norma, ultimo appuntamento della stagione invernale



TARANTO - Il Taranto Opera Festival presenta Norma, capolavoro del melodramma italiano composto da Vincenzo Bellini su libretto di Felice Romani. L’opera andrà in scena al Teatro Fusco di Taranto il 19, il 20 e il 21 marzo 2026. La produzione è realizzata dall’Associazione Musicale “Domenico Savino”, con il patrocinio del Comune di Taranto e la partecipazione del Conservatorio “Giovanni Paisiello”. Lo spettacolo rappresenta l’ultimo appuntamento in programma per l’edizione invernale 2025-2026 del Taranto Opera Festival. Il direttore artistico è Paolo Cuccaro, Pierpaolo De Padova è il direttore generale, Ugo Tarquini è il casting director. - Il Taranto Opera Festival presenta Norma, capolavoro del melodramma italiano composto da Vincenzo Bellini su libretto di Felice Romani. L’opera andrà in scena al Teatro Fusco di Taranto il 19, il 20 e il 21 marzo 2026. La produzione è realizzata dall’Associazione Musicale “Domenico Savino”, con il patrocinio del Comune di Taranto e la partecipazione del Conservatorio “Giovanni Paisiello”. Lo spettacolo rappresenta l’ultimo appuntamento in programma per l’edizione invernale 2025-2026 del Taranto Opera Festival. Il direttore artistico è Paolo Cuccaro, Pierpaolo De Padova è il direttore generale, Ugo Tarquini è il casting director.





Considerata una delle opere più intense e rappresentative del repertorio lirico, Norma debuttò nel 1831 e oggi continua a emozionare il pubblico per la sua straordinaria forza drammatica e la raffinatezza musicale. Ambientata nella Gallia occupata dai Romani, racconta il conflitto interiore della sacerdotessa Norma, divisa tra il dovere verso il suo popolo e l’amore per il proconsole romano Pollione. Celebre in tutto il mondo è l’aria “Casta Diva”, esempio sublime della scrittura vocale di Bellini, capace di esprimere lirismo, tensione emotiva e grande virtuosismo.





Norma, opera in due atti di Vincenzo Bellini su libretto di Felice Romani andrà in scena al Teatro Fusco di Taranto: giovedì 19 marzo, ingresso ore 20 – sipario ore 2; venerdì 20 marzo, ingresso ore 15 – sipario ore 16; sabato 21 marzo, matinée per le scuole ore 9.30; sabato 21 marzo, ingresso ore 20 – sipario ore 21. Con questa nuova produzione di Norma, il Taranto Opera Festival conferma il proprio impegno nella valorizzazione del grande repertorio operistico, offrendo al pubblico un allestimento di alto livello artistico in un’interessante cornice teatrale.





Di seguito, i personaggi e gli interpreti, il cast e la scheda tecnica.





NORMA

Opera in due atti di Vincenzo Bellini su libretto di Felice Romani





Giovedì 19 Marzo ingresso ore 20 – sipario ore 21

Venerdì 20 Marzo ingresso ore 15 – sipario ore 16

Sabato 21 Marzo matinée per le scuole ore 9.30

Sabato 21 Marzo ingresso ore 20 – sipario ore 21





TEATRO FUSCO 2026





FERDINANDO REDAVID – direttore

VIVIEN HEWITT – regia

Orchestra del Taranto Opera Festival





PERSONAGGI ED INTERPRETI





POLLIONE: JOAN LAINEZ

OROVESO: ALESSANDRO ARENA

NORMA: ALESSIA PANZA (1ª - 2ª - 3ª recita)

ROSSELLA BIANCO (matinée scuole)

ADALGISA: GIULIA DIOMEDE

CLOTILDE:

MARCELLA DIVIGGIANO (1ª - 2ª - 3ª recita)

NADIA SPAGNOLO (matinée scuole)

FLAVIO:

GIANNI NASTI

Coro Opera in Puglia

Emanuela Aymone e Rocco Melileo – Maestri del coro

Angela Massafra – Direttore di palcoscenico

Imma Cervellera e Gabriele Orlando – Assistenti alla regia

Giuseppe Campanale – Maestro collaboratore

Arianna De Pasquale – Maestro ai sopratitoli

Damiano Pastoressa – Scene

Meghy Costumes D’Epoque e Formediterre – Costumi

Melissa D'Andria – Trucco

PAOLO CUCCARO – direttore artistico

PIERPAOLO DE PADOVA – direttore generale

UGO TARQUINI – casting director