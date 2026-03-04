Capurso, Michele Laricchia inaugura il comitato elettorale domenica 8 marzo

BARI - Domenica 8 marzo, alle ore 11, in Piazza Umberto I a Capurso, sarà inaugurato il comitato elettorale del sindaco Michele Laricchia. Il nuovo spazio sarà un luogo attivo, punto di riferimento e di confronto con i cittadini, dove sarà possibile raccogliere informazioni sulle iniziative e i progetti in corso. Il comitato si trasformerà in un vero laboratorio di partecipazione, dialogo e costruzione collettiva del futuro della città, in linea con il nuovo percorso politico.Il progetto presentato da Laricchia si ispira infatti al concetto di Sinfonia: ogni voce della comunità ha un ruolo fondamentale e il sindaco, come un direttore d’orchestra, coordina e valorizza ogni parte della città. L’inaugurazione vuole essere un momento di dialogo aperto, in cui tutti i cittadini possano sentirsi parte attiva del progetto.«Il comitato elettorale sarà il cuore operativo della campagna – dichiara Michele Laricchia – da qui vogliamo continuare ad ascoltare, confrontarci e condividere idee perché il futuro della città si costruisce insieme, con la partecipazione di tutti. Capurso è la nostra orchestra e ogni cittadino può contribuire a far suonare insieme la Sinfonia».