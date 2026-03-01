Cerignola sconfitto 2-0 dalla Cavese: decidono Munari e Macchi al “Simonetta Lamberti”
FRANCESCO LOIACONO - Il ASD Cerignola perde 2-0 sul campo della Cavese 1919 nella ventinovesima giornata del girone C di Serie C, disputata allo stadio Simonetta Lamberti.
Primo tempo equilibrato
L’inizio è vivace: al 4’ Fusco della Cavese sfiora il gol, mentre al minuto 8 Russo del Cerignola risponde con un’occasione pericolosa. Al 19’ Gambale, di testa, non riesce a concretizzare e al 22’ Gudjohnsen va vicino al vantaggio per i padroni di casa, senza riuscire a segnare. Il primo tempo si chiude dunque sullo 0-0, con entrambe le squadre vicine alla rete.
Ripresa e reti decisive
Nella ripresa, la Cavese rompe l’equilibrio al 6’ con Munari, che insacca di destro, portando i padroni di casa sull’1-0. Al 21’ Macchi firma il raddoppio con una girata di sinistro su cross di Fusco, rendendo la partita più complicata per il Cerignola. Al 45’ Gambale spreca un’ultima occasione per riaprire il match, ma il risultato resta invariato: 2-0 per la Cavese.
Classifica e prossimo turno
Con questa sconfitta il Cerignola resta ottavo in classifica con 42 punti, mentre la Cavese risale al quindicesimo posto con 31 punti. Nella trentesima giornata del girone C, giovedì 5 marzo il Cerignola affronterà alle 20.30 il Trapani allo stadio Monterisi.