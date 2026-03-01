Tricase, 'Storie di botteghe e burattini': corso per bambini (6-11 anni)



TRICASE (LE) - Prende vita a Tricase un percorso creativo e teatrale a cura di Marina Pizzolante (regista, attrice e burattinaia) che unisce manualità, narrazione e gioco scenico. - Prende vita a Tricase un percorso creativo e teatrale a cura di Marina Pizzolante (regista, attrice e burattinaia) che unisce manualità, narrazione e gioco scenico.





I bambini (dai 6 agli 11 anni) realizzeranno il proprio burattino in cartapesta a strati, dando vita a personaggi ispirati alle storie e agli antichi mestieri del rione Puzzu, frutto di una ricerca condotta da Liquilab.





Durante il laboratorio si alterneranno:

- attività di costruzione manuale

- invenzione dei personaggi

- lavoro su voce, movimento ed espressione

- creazione collettiva di una breve storia





Il percorso si concluderà con uno spettacolo finale aperto alle famiglie e alla comunità, momento di condivisione e festa.





Un’esperienza che sviluppa creatività e manualità, rafforza autostima e collaborazione, stimola immaginazione ed espressione e avvicina i bambini alla memoria e all’identità del territorio.





Diamo forma alle storie, voce alla fantasia e costruiamo insieme il teatro del rione.

7 Marzo - Luglio 2026

Sabato pomeriggio

2 ore a incontro

Posti limitati - gruppo a numero chiuso

Info e iscrizioni: