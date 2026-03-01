Tricase, 'Storie di botteghe e burattini': corso per bambini (6-11 anni)
TRICASE (LE) - Prende vita a Tricase un percorso creativo e teatrale a cura di Marina Pizzolante (regista, attrice e burattinaia) che unisce manualità, narrazione e gioco scenico.
I bambini (dai 6 agli 11 anni) realizzeranno il proprio burattino in cartapesta a strati, dando vita a personaggi ispirati alle storie e agli antichi mestieri del rione Puzzu, frutto di una ricerca condotta da Liquilab.
Durante il laboratorio si alterneranno:
- attività di costruzione manuale
- invenzione dei personaggi
- lavoro su voce, movimento ed espressione
- creazione collettiva di una breve storia
Il percorso si concluderà con uno spettacolo finale aperto alle famiglie e alla comunità, momento di condivisione e festa.
Un’esperienza che sviluppa creatività e manualità, rafforza autostima e collaborazione, stimola immaginazione ed espressione e avvicina i bambini alla memoria e all’identità del territorio.
Diamo forma alle storie, voce alla fantasia e costruiamo insieme il teatro del rione.
7 Marzo - Luglio 2026
Sabato pomeriggio
2 ore a incontro
Posti limitati - gruppo a numero chiuso
Info e iscrizioni:
Liquilab | 3483467609 | infoliquilab@gmail.com