Chopin Concert a Taranto: virtuosismo pianistico e grandi emozioni

TARANTO - Martedì 3 marzo, al, l’Orchestra ICO della Magna Grecia offrirà un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica classica con il, diretto dal Maestroe con il pianistaprotagonista assoluto. Il concerto, dodicesimo della Stagione Eventi Musicali 2025/2026, è realizzato con il supporto del Comune di Taranto, della Regione Puglia e del MIC (Ministero della Cultura), in collaborazione con numerosi partner locali.

Il programma musicale prevede tre grandi opere: il “Piano Concerto n. 2” di Fryderyk Chopin, noto per il virtuosismo richiesto al pianista, il celebre “Preludio e morte di Isotta” di Richard Wagner, considerato un caposaldo della musica colta, e “Un pasticcio all’italiana” di Maurizio Lomartire, un omaggio personale ai temi della sinfonia italiana e allo stile di Mendelssohn. «Si tratta di un percorso musicale tra due capolavori straordinari», spiega il Maestro Lomartire, «con un mio omaggio collocato tra Chopin e Wagner, pensato per creare continuità e stimolare l’emozione del pubblico».

Il pianista Giuseppe Greco, originario di Palagianello (Taranto), è un talento precoce: ha iniziato lo studio del pianoforte a dieci anni, diplomandosi a quindici con massimo dei voti, lode e menzione d’onore. A diciannove anni si diploma all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, sempre con il massimo dei voti. Vincitore di numerosi concorsi, tra cui il Premio Venezia 2006 al Teatro La Fenice e il Concorso Pianistico Internazionale Arcangelo Speranza, Greco ha al suo attivo una carriera solistica e cameristica, collaborando con artisti del calibro di Bruno Canino e Maria Laura Iacobellis. È inoltre docente di Pianoforte principale presso il Conservatorio “E. R. Duni” di Matera e ha pubblicato registrazioni di opere di Mozart, Scarlatti, Beethoven e Chopin.

Il concerto avrà inizio alle 21.00 e i biglietti sono disponibili online su Vivaticket. Prezzi: Poltronissima 35€, Platea e I Galleria 25€, II Galleria 15€, III Galleria 10€. Per informazioni: Orchestra ICO Magna Grecia Taranto, Via Ciro Giovinazzi 28 – telefono 392.9199935, sito orchestramagnagrecia.it e social Facebook e Instagram.

Un evento che promette di coniugare tecnica, passione e tradizione musicale, regalando al pubblico una serata di grande intensità e virtuosismo.