Premio “Michele Campione”, cerimonia di premiazione nel foyer del Teatro Petruzzelli di Bari

BARI - Massimiliano Scagliarini, Stefania Losito e Sergio Scagliola sono i vincitori della XXII edizione del premio “Giornalista di Puglia – Michele Campione”. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è tenuta questa mattina, 1 marzo, a Bari, nel foyer del Teatro Petruzzelli di Bari, alla presenza del presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti Carlo Bartoli (collegato in streaming), del viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, del sindaco di Bari Vito Leccese, del rettore dell’Università di Bari Stefano Bronzini, di Nicola Campione in rappresentanza della famiglia, dell’attore e regista Vito Signorile, oltre a numerose autorità civili e militari. La conduzione è stata affidata a Livio Costarella, consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia.Il Premio alla Carriera di questa edizione è stato assegnato a Franco Ordine, classe 1951, giornalista foggiano, che ha saputo trasformare la passione giovanile per lo sport - e per il calcio in particolare - in una delle firme più autorevoli del giornalismo sportivo italiano.Per la sezione carta stampata e web, il premio è andato a Massimiliano Scagliarini, per l’articolo “La moglie del consigliere PD. I dubbi sulla laurea e sui titoli. Carmela Fiorella e il concorso da dirigente vinto in Aeroporti di Puglia: ecco cosa non torna”, pubblicato su La Gazzetta del Mezzogiorno (16 aprile 2025).Per la sezione radio-tv e web a ottenere il riconoscimento è stata Stefania Losito per il reportage video realizzato il 1° giugno 2025 sull’Istituto Penale per Minorenni “Nicola Fornelli” di Bari, intitolato «La vera ricchezza è la libertà», andato in onda su Radionorba Tv.Per la sezione Fotografia è stato premiato Sergio Scagliola per il reportage fotografico pubblicato sul sito Capurso Online, relativo alla Hopman Cup di tennis, tenutasi nello scorso mese di luglio nella Fiera del Levante di Bari.Quattro menzioni speciali per la sezione carta stampata-web-agenzie: Elisa Forte (“Il Suk del registro elettronico. Giochi online, pubblicità di corsi e prestiti per studenti”), pubblicato il 6 marzo 2025 su La Stampa; Benedetta Torsello (“Masala e Patriarcato. Le Spice Girls del Rajasthan”), pubblicato su “Cibo” (supplemento di “Domani”) il 30 agosto 2025; Vittorio Ricapito (“Abfo, vent’anni sempre dalla parte degli ultimi. Premiati da Mattarella”), pubblicato su L’Edicola il 18 marzo 2025; Vincenzo Damiani (“Allarme Agricoltura. I due nuovi fronti xylella: il viaggio di 56 chilometri tra vigne e ulivi minacciati”), pubblicato sul Nuovo Quotidiano di Puglia il 6 aprile 2025.Per la sezione radio-tv e web ha ricevuto una menzione Antonella Fazio, per il reportage video intitolato “Bari. La lunga notte di Capodanno vista dai CC”, andato in onda l’1 gennaio 2025 su Antenna Sud. Per la sezione “Fotografia” ha ricevuto una menzione Vincenzo Azzollini, per il reportage fotografico della manifestazione "Molfetta All Inclusive, un pomeriggio a vele spiegate assieme alla Lega del Filo d'Oro, a bordo per una delle navigazioni del programma della “Veleggiata Inclusiva”, pubblicato su molfettaviva.it.Durante la cerimonia l’Ordine dei Giornalisti della Puglia ha premiato simbolicamente anche cinque giornalisti pugliesi, che hanno compiuto 50 anni di iscrizione all’Ordine nel 2025: Marcello Cometti, Antonio Corcella, Francesco Lamonaca, Giuseppe Longo e Nino Vinella.