Cucciolo cade in un pozzo ad Acquaviva delle Fonti, salvato dai vigili del fuoco

ACQUAVIVA DELLE FONTI - Intervento di soccorso nel pomeriggio di domenica 8 marzo ad Acquaviva delle Fonti, dove i vigili del fuoco di Bari hanno salvato un cucciolo caduto in un pozzo profondo circa cinque metri.A dare l’allarme è stato un ragazzo che frequenta abitualmente le campagne della zona per portare da mangiare ai cani randagi. Il giovane ha sentito i guaiti provenire da un appezzamento di terreno e, avvicinandosi, ha scoperto che un piccolo cane di razza maremmano era scivolato all’interno di un vascone.La caduta è stata fortunatamente attutita dal materiale presente sul fondo della struttura, evitando conseguenze più gravi per l’animale.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, con un’operazione di recupero, sono riusciti a raggiungere il cucciolo e a riportarlo in superficie, mettendolo in salvo. Il piccolo, spaventato ma in buone condizioni, è stato così recuperato grazie alla segnalazione del ragazzo e al tempestivo intervento dei soccorritori.