Cucciolo cade in un pozzo ad Acquaviva delle Fonti, salvato dai vigili del fuoco
A dare l’allarme è stato un ragazzo che frequenta abitualmente le campagne della zona per portare da mangiare ai cani randagi. Il giovane ha sentito i guaiti provenire da un appezzamento di terreno e, avvicinandosi, ha scoperto che un piccolo cane di razza maremmano era scivolato all’interno di un vascone.
La caduta è stata fortunatamente attutita dal materiale presente sul fondo della struttura, evitando conseguenze più gravi per l’animale.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, con un’operazione di recupero, sono riusciti a raggiungere il cucciolo e a riportarlo in superficie, mettendolo in salvo. Il piccolo, spaventato ma in buone condizioni, è stato così recuperato grazie alla segnalazione del ragazzo e al tempestivo intervento dei soccorritori.
