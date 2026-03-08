Serie B, Bari travolto dal Pescara: 4-0 all’Adriatico

FRANCESCO LOIACONO - Pesante sconfitta per il SSC Bari, battuto 4-0 dal Delfino Pescara 1936 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia nella 29ª giornata di Serie B.

Primo tempo

La gara si apre al 6’ con un tentativo di Dorval per il Bari, ma il destro non inquadra la porta. Tre minuti dopo Di Nardo sfiora il gol per il Pescara. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 13’: cross di Cangiano e tocco al volo di destro di Di Nardo che batte il portiere biancorosso.

Al 24’ il Bari prova a reagire con Moncini, che va vicino al pareggio, ma il Pescara continua a rendersi pericoloso e al 31’ Acampora sfiora la rete. Al 39’ arriva il raddoppio: l’arbitro concede un rigore per fallo di Maggiore su Valzania e Insigne trasforma dal dischetto. Nel finale di primo tempo, al 45’, lo stesso Insigne sfiora ancora il gol.

Secondo tempo

Nella ripresa il Pescara chiude rapidamente la partita. Al 2’ Di Nardo firma la doppietta personale con una girata di sinistro a porta vuota che vale il 3-0. Il Bari prova a reagire e all’8’ Esteves ha una buona occasione, ma non riesce a concretizzare.

All’11’ arriva anche il quarto gol dei padroni di casa: Valzania segna con un rasoterra di destro che fissa il punteggio sul 4-0. Nel finale il Pescara ha altre opportunità con Insigne, che al 25’ sbaglia da posizione favorevole, e con Meazzi che al 30’ calcia a lato da pochi metri. Il Bari prova almeno a trovare il gol della bandiera e al 40’ Mantovani va vicino alla rete.

Prossimo impegno

Nella 30ª giornata di campionato il Bari tornerà in campo sabato 14 marzo alle 15 allo Stadio San Nicola contro la AC Reggiana 1919.