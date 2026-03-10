Festival Agrichef Puglia 2025-26, trionfa Masseria Quisisana di Mottola



Il piatto "U Callaridd" rappresenterà la Puglia alla finale nazionale di Roma il prossimo 26 marzo





CASTELLANETA (TA) – Si è conclusa con successo la fase regionale del Festival Agrichef Puglia 2025-26, tenutasi martedì 10 marzo nell’istituto superiore alberghiero "Mauro Perrone" di Castellaneta; l'evento, organizzato da Turismo Verde Puglia e CIA Agricoltori Italiani di Puglia, ha celebrato l'unione tra la cucina contadina d'eccellenza e la formazione professionale delle nuove generazioni.





Ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio è stata l'agrichef Antonella Chiarelli dell'Agriturismo Masseria Quisisana di Mottola (TA); il piatto vincitore, "U Callaridd", ha saputo conquistare la giuria grazie alla sua autenticità: una ricetta della "cucina povera" realizzata con carni di pecora e verdure locali, capace di esaltare i sapori identitari del territorio rurale pugliese.





Grazie a questa vittoria, la Masseria Quisisana e l’Istituto Alberghiero "Mauro Perrone" voleranno a Roma il 26 marzo per rappresentare la Puglia nella fase nazionale presso l’istituto "Amerigo Vespucci".





La competizione è stata di altissimo livello: la gara ha visto il coinvolgimento di cinque eccellenze agrituristiche regionali, che hanno lavorato fianco a fianco con gli studenti dell'Istituto Perrone: l’agriturismo Masseria Chinunno (Altamura, BA) con l’agrichef Maria Facendola (secondo classificato), l’agriturismo Masseria Ferri (Ostuni, BR) con l’agrichef Rosa Lella (terzo classificato), Marina Piccola Farm Agriturismo (Avetrana, TA) con l’agrichef Pietro De Padova e l’agriturismo Le Grotte di Sileno (Castellaneta, TA) con l’agrichef Piera Tulipano.





La valutazione dei piatti è stata affidata a una giuria tecnica e istituzionale presieduta da Fabio Grimaldi (dirigente IISS Perrone) e composta da Mina Micunco (scrittrice), Maurizio Cristini (presidente del consiglio comunale di Castellaneta), Luigi Ignazzi e Vito Netti (chef), Giannicola D’Amico (vicepresidente vicario regionale di CIA Puglia e presidente CIA Due Mari), Ornella Galasso (giornalista e animatrice Gal Valle d’Itria), Fernando De Florio (presidente Gal Luoghi del Mito) e Giorgio Bucci (Arif Puglia).





Il tema di quest’anno era il racconto di un prodotto DOP, IGP o PAT regionale, protagonista assoluto del piatto presentato. Le ricette proposte sono nate da un percorso condiviso tra Agrichef e studenti di un istituto alberghiero, favorendo un confronto diretto tra esperienza professionale, territorio e formazione scolastica.





Gli studenti, affiancati dai loro docenti e in costante sintonia con l’agrichef abbinato, hanno curato realizzazione e presentazione del piatto, nel pieno rispetto delle basi e dei valori della cucina contadina, presentando anche un abbinamento particolare di vino e olio extravergine di oliva.





Tutti i piatti in gara da oggi entreranno stabilmente nei menù degli agriturismi coinvolti, diventando così espressione concreta del legame tra scuola e impresa agricola.





La manifestazione, condotta da Annabella Fuggiano, è stata coordinata dal professor Giovanni Viceconte dell’istituto "Mauro Perrone" e dal direttore Cia Due Mari Vito Rubino; tra i tanti ospiti erano presenti anche il presidente nazionale di Turismo Verde Mario Grillo, il vicepresidente di CIA Due Mari Francesco Bianco, numerose troupe televisive, food blogger e giornalisti di testate regionali e nazionali.