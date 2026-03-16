Spari contro l’abitazione di un sorvegliato speciale a Ceglie del Campo

BARI – Attimi di paura nel pomeriggio di sabato a Ceglie del Campo, quartiere alla periferia est di Bari, dove alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro l’abitazione di un sorvegliato speciale in zona piazza della Corte. Fortunatamente, al momento dell’agguato, in casa non era presente nessuno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Bari, mentre il personale della Sezione investigazioni scientifiche ha repertato cinque bossoli. Uno dei proiettili ha raggiunto il vetro della cucina, conficcandosi successivamente in una suppellettile, senza provocare feriti.

Le indagini sono affidate ai militari della Compagnia Bari San Paolo, che stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare i responsabili. Secondo quanto ricostruito, l’episodio si sarebbe verificato tra le 17 e le 20 di sabato pomeriggio.

Gli investigatori non escludono alcuna pista, anche se la natura dell’obiettivo – un sorvegliato speciale – fa pensare a un gesto legato alla criminalità locale. Intanto, la comunità del quartiere resta sotto choc per la gravità del gesto.