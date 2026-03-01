Festival di Sanremo, trionfa Sal Da Vinci con Per sempre sì. Serena Brancale vince il premio sala stampa Lucio Dalla

SANREMO - Èil vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante napoletano conquista il primo posto con Per sempre sì, chiudendo la kermesse tra applausi ed emozione.

Alle sue spalle si piazza Sayf con Tu mi piaci tanto, mentre al terzo posto troviamo Ditonellapiaga con Che fastidio!, brano che si aggiudica anche il Premio per la miglior composizione musicale intitolato a Giancarlo Bigazzi, assegnato dai compositori dell’orchestra.

Quarta posizione per Arisa con Magica favola. Chiudono la top five Fedez e Marco Masini con Male necessario, che conquista anche il Premio degli autori “Sergio Bardotti” per il miglior testo.

Nona classificata la cantante barese Serena Brancale, che ottiene però il Premio Sala Stampa “Lucio Dalla” (Sala stampa Radio-TV Web) per la sezione Campioni grazie al brano Qui con me.

«Dedico questo premio a Napoli»

Momento di forte commozione per Sal Da Vinci dopo l’annuncio della co-conduttrice Laura Pausini.

«Io non capisco niente, questo premio lo voglio condividere con la mia famiglia che mi ha aiutato tanto e lo voglio dedicare alla mia città, Napoli», ha dichiarato in lacrime. Poi si è inginocchiato sul palco dell’Ariston prima dell’ultima esibizione di rito, ancora con la voce spezzata, a suggellare la chiusura del Festival.

Il secondo Sanremo e l’omaggio a Vincenzo D’Agostino

Per Sal Da Vinci — pseudonimo di Salvatore Michael Sorrentino — si tratta del secondo Festival di Sanremo. La prima partecipazione risale al 2009, quando chiuse al terzo posto con Non riesco a farti innamorare, scritta insieme a Gigi D'Alessio e a Vincenzo D'Agostino, storico paroliere napoletano scomparso lo scorso 17 febbraio, a cui l’artista aveva dedicato la sua partecipazione.

Nato nel 1969, Sal Da Vinci è in attività sin dall’infanzia: a soli sette anni incide Miracolo ’e Natale, duetto con il padre Mario Da Vinci.

Nel 2024 la sua popolarità ha conosciuto una nuova stagione grazie a Rossetto e Caffè, diventato fenomeno virale su TikTok e capace di avvicinarlo a un pubblico più giovane.

Con la vittoria al Festival, l’artista napoletano aggiunge ora il tassello più prestigioso della sua carriera, riportando Napoli sul gradino più alto della musica italiana.