Taranto, Uccio De Santis al Teatro Orfeo con 'Scusi, per Hollywood?'



TARANTO – Il Teatro Orfeo accoglie uno degli artisti più amati della comicità pugliese: Uccio De Santis arriva a Taranto mercoledì 4 marzo alle ore 21 con il suo nuovo spettacolo "Scusi, per Hollywood?", scritto da Uccio De Santis, Antonio De Santis, Fabio Di Credico e Aldo Augelli.





Reduce dai successi del tour nazionale, De Santis porta in scena un viaggio irresistibile nel mondo delle piccole e grandi contraddizioni italiane: dalle valigie impossibili da imbarcare alle manie tutte nostrane, dalla paura dei furti domestici alle eterne attese della sanità pubblica. Un racconto comico e affettuoso, che, tra un paradosso e una risata, approda a una certezza condivisa: l’Italia resta, nonostante tutto, il Paese più bello del mondo.





Con la regia di Davide Allena, “Scusi, per Hollywood?” intreccia monologhi, sketch inediti e i personaggi storici del format cult “Mudù”, consolidando il legame tra De Santis e il suo pubblico. Sul palco anche i volti immancabili della sua compagnia: Umberto Sardella, Antonella Genga e Giacinto Lucariello, pronti a coinvolgere la platea in momenti di comicità travolgente e improvvisazione.





Una serata all’insegna dell’energia, della leggerezza e dell’umorismo che da sempre contraddistingue Uccio De Santis, in uno show che promette di “far volare” il divertimento.





INFO E BIGLIETTI

099 4533590 – 329 0779521