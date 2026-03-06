Traffico passeggeri in crescita nei primi due mesi del 2026 negli aeroporti pugliesi
BARI – Prosegue il trend positivo per il traffico passeggeri negli aeroporti pugliesi. Nei primi due mesi dell’anno, gli scali di Bari, Brindisi e Foggia hanno registrato complessivamente 1.256.414 passeggeri, confermando la solidità della mobilità aerea regionale.
Nel dettaglio, 777.972 passeggeri hanno viaggiato su voli di linea nazionale, mentre 472.502 passeggeri hanno usufruito dei voli internazionali, settore in crescita con un incremento del 14,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Un risultato che conferma il consolidamento della rete aeroportuale pugliese e il continuo interesse dei viaggiatori verso la regione.