Foggia ko contro il Casarano: 1-2 allo “Zaccheria”, decide Cajazzo al 92’
FRANCESCO LOIACONO - Il Calcio Foggia 1920 cade allo stadio Stadio Pino Zaccheria, sconfitto 1-2 dal Casarano Calcio nella ventinovesima giornata del girone C di Serie C.
Primo tempo equilibrato e ricco di occasioni
L’avvio è vivace. All’8’ Versienti sfiora il vantaggio per gli ospiti, mentre al 9’ Rizzo risponde per il Foggia andando vicino al gol. Al 13’ viene annullata una rete a Grandolfo per fuorigioco. I rossoneri insistono: al 17’ D’Amico, di testa, non riesce a schiacciare in porta; al 23’ Liguori sfiora la marcatura.
Il meritato vantaggio dei padroni di casa arriva al 29’: cross preciso di Liguori e colpo di testa vincente di D’Amico per l’1-0. Il Casarano prova a reagire e al 35’ Ferrara non inquadra lo specchio con un destro dalla distanza. Al 45’, però, gli ospiti trovano il pari: Versienti insacca di destro su assist di Logoluso, riportando il risultato sull’1-1 prima dell’intervallo.
Ripresa e beffa nel recupero
Nella ripresa il confronto resta aperto. All’11’ Grandolfo non concretizza una buona opportunità per il Casarano. Al 16’ Cerbone colpisce la traversa con un destro potente, facendo tremare la difesa rossonera.
Il Foggia prova a riportarsi avanti: al 29’ Brosco sfiora il gol, mentre al 40’ Bevilacqua spreca da posizione favorevole. Quando il pareggio sembra ormai scritto, al 92’ arriva la doccia fredda per i padroni di casa: Cajazzo firma il definitivo 1-2 con una girata di sinistro su cross di Chiricò.
Classifica e prossimo turno
Con questa sconfitta il Foggia resta penultimo in classifica con 22 punti, in una situazione sempre più delicata. Il Casarano sale invece al nono posto a quota 39 punti, consolidando la propria posizione in zona playoff.
Nel prossimo turno, il Foggia affronterà giovedì 5 marzo alle 20.30 l’Altamura allo stadio D’Angelo, mentre il Casarano ospiterà il Siracusa alle 18 al “Capozza”.