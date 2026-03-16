Foggia: la Quinta Stagione di “Suoni del Sud” celebra Natura e genio





FOGGIA – Dopo il successo del debutto inaugurale con il Requiem di Mozart, la Quinta Stagione Concertistica dell’Orchestra Sinfonica Territoriale “Suoni del Sud” cambia registro e si immerge in un viaggio tra virtuosismo classico e suggestioni naturalistiche. Venerdì 20 marzo, alle ore 20.30, il Teatro Umberto Giordano di Foggia si trasforma in un palcoscenico vibrante per “L'Orchestra della Natura”, un evento di altissimo profilo artistico che vede protagonisti il dialogo armonico tra pianoforti e la forza descrittiva di una delle suite più amate della storia della musica.

La serata si aprirà nel segno di Wolfgang Amadeus Mozart con il celebre Concerto n.10 in Mib maggiore per due pianoforti e orchestra K.365. Un'opera caratterizzata da un dialogo serrato e brillante tra i due solisti, che si snoderà attraverso i tre movimenti Allegro, Andante e Rondò.

Nella seconda parte, l'atmosfera si farà fiabesca e ironica con l’esecuzione de Il Carnevale degli Animali di Camille Saint-Saëns. Definita “grande fantasia zoologica”, la suite trasporterà il pubblico in uno zoo sonoro: dalla maestosità del Leone alla grazia del Cigno, passando per la velocità degli Emioni e l'umorismo dei Pianisti. L'esecuzione sarà arricchita dai testi e dalla voce recitante di Giampiero Mancini, attore e regista di grande versatilità, noto al grande pubblico per le sue numerose interpretazioni televisive e cinematografiche, che con la sua cifra stilistica guiderà gli spettatori tra le diverse tappe di questo divertissement musicale.

Sul podio, a dirigere l’Orchestra “Suoni del Sud”, salirà il Maestro Giuseppe Fabrizio, musicista di solida esperienza e sensibilità, apprezzato per la sua capacità di interpretare repertori eterogenei con rigore e passione, curando ogni sfumatura timbrica della compagine orchestrale. L’esecuzione solistica è affidata a un duo di caratura internazionale composto da Sergio Marchegiani e Marco Schiavo, eccellenze del pianismo italiano, che calcano i palcoscenici più prestigiosi del mondo, dalla Carnegie Hall di New York alla Goldener Saal del Musikverein di Vienna. Lodati dalla critica per la loro interpretazione, rappresentano una perfetta simbiosi artistica maturata in centinaia di concerti.

“Questo secondo appuntamento conferma la volontà della nostra associazione di offrire programmi eterogenei e di alta qualità - sottolinea Libera Granatiero, presidente dell'Associazione Suoni del Sud -. Dopo la solennità del Requiem mozartiano, passiamo a un racconto musicale che celebra la vita e la natura, capace di coinvolgere un pubblico di ogni età grazie alla forza narrativa della musica”.

La Quinta Stagione è organizzata dall’Associazione musicale “Suoni del Sud”, sotto la direzione artistica di Marco Moresco, in collaborazione con il Teatro “Umberto Giordano” e il Conservatorio di musica Giordano, con il prezioso contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia.

In ottemperanza alle disposizioni che riguardano il Teatro, Suoni del Sud ha provveduto alla riassegnazione dei posti e al blocco delle vendite dei biglietti per le aree interdette. Per informazioni, si può chiamare il numero 324.5912249.



