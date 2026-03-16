Ostuni, evasione fiscale da 2,5 milioni scoperta dalla Guardia di Finanza: denunciata società di Ceglie Messapica

OSTUNI - La Guardia di Finanza di Ostuni ha scoperto un’evasione fiscale da 2,5 milioni di euro da parte di una società con sede a Ceglie Messapica, attiva nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di bevande alcoliche e non alcoliche. L’azienda è stata anche sanzionata per violazioni amministrative legate al Codice del Commercio, in particolare per non aver indicato i prezzi dei prodotti esposti. Durante i controlli è stato inoltre individuato un lavoratore in nero.Secondo quanto riferiscono i finanzieri, l’indagine si è rivelata particolarmente complessa a causa dell’occultamento delle scritture contabili da parte della società, una pratica spesso adottata dagli evasori fiscali per ostacolare l’attività di verifica dell’amministrazione finanziaria e rendere impossibile determinare le reali operazioni commerciali. L’operazione conferma l’impegno della Guardia di Finanza nel contrasto all’evasione fiscale e al lavoro irregolare sul territorio.