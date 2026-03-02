Foggia: L’ultimo canto di Mozart inaugura la Quinta Stagione dell’Orchestra “Suoni del Sud”









FOGGIA – Saranno le note immortali e solenni di Wolfgang Amadeus Mozart a dare ufficialmente il via, venerdì 6 marzo alle ore 20.30, alla Quinta Stagione Concertistica dell’Orchestra Sinfonica Territoriale “Suoni del Sud”. Un’apertura nel segno del genio assoluto, con un programma intitolato “L'ultimo canto di Mozart”, che promette di trasportare il pubblico del Teatro Giordano in una dimensione di profonda spiritualità e bellezza.

La serata si aprirà con la brillante Ouverture da “Le Nozze di Figaro”, un concentrato di energia e vitalità, per poi addentrarsi nel cuore del concerto: l’esecuzione del celebre Requiem in Re minore K 626. Si tratta di un'opera avvolta nel mistero, testamento spirituale di Mozart, capace di toccare le corde più intime dell'animo umano attraverso i suoi celebri passaggi, dal drammatico Dies Irae al commovente Lacrimosa.

Sul podio, a guidare l’Orchestra “Suoni del Sud”, ci sarà Jacopo Sipari di Pescasseroli. Già direttore principale ospite della Fondazione Festival Pucciniano, Sipari di Pescasseroli è una figura di spicco nel panorama internazionale, direttore artistico di prestigiosi festival e collaboratore stabile di primarie orchestre e produzioni liriche mondiali.

L’imponente produzione si avvarrà di un quartetto dei solisti che unisce eccellenze del territorio e interpreti di caratura internazionale, distinti per la versatilità tra i generi e l'intensità espressiva nel repertorio sacro: il soprano Veronica Granatiero, il mezzosoprano Michela Nardella, il tenore Fabio Serani, e il basso Giuseppe Nicodemo.

L’evento assume una valenza culturale straordinaria grazie alla partecipazione di due storiche istituzioni corali provenienti da L'Aquila: la Corale Gran Sasso, diretta dal Maestro Carlo Mantini, e la Corale Novantanove, guidata dal Maestro Ettore Maria Del Romano.

Foggia stringe un forte legame artistico con L’Aquila in occasione di questo debutto, come sottolinea con orgoglio Libera Granatiero, presidente dell’Associazione Suoni del Sud: “Inaugurare la nostra quinta stagione con un omaggio a Mozart insieme a due eccellenze corali aquilane ha un significato profondo. Questo concerto crea un ponte ideale con L’Aquila, che si prepara a vivere il suo prestigioso ruolo di Capitale Italiana della Cultura. È un dialogo tra territori che, attraverso il linguaggio universale della musica, celebrano la rinascita e la bellezza”.

La Quinta Stagione è organizzata dall’Associazione musicale “Suoni del Sud” in collaborazione con il Teatro “Umberto Giordano” e il Conservatorio di musica Giordano, con il prezioso contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia.

I biglietti per tutti i 14 concerti in programma saranno disponibili su Vivaticket, presso la sede dell’Associazione in via Brindisi 24 a Foggia o al botteghino del Teatro un’ora prima dell’evento. Per informazioni è possibile telefonare al numero 324.5912249.