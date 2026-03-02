Marzo musicale a Palazzo Pesce: concerti tra jazz, rock e flamenco

MOLA DI BARI - Palazzo Pesce a Mola di Bari ospita nel mese di marzo una serie di appuntamenti musicali dedicati a diversi generi, dal jazz al rock, dal flamenco alla canzone d’autore, con artisti di fama nazionale e internazionale.

Venerdì 6 marzo 2026, alle ore 21.00, va in scena Ritratti di donna – Storie di resistenza, passione e libertà, con le musiche di Jobim, Porter e Swallow interpretate da Serena Grittani (voce), Alberto Di Leone (tromba) e Bruno Montrone (pianoforte). Lo spettacolo è un viaggio musicale dedicato all’universo femminile, raccontando vite di artiste e donne rivoluzionarie attraverso il linguaggio del jazz, con sonorità raffinate e narrazione evocativa.

Venerdì 13 e sabato 14 marzo, sempre alle 21.00, va in scena Nati a Marzo – Daniele, Battisti, Venditti, Dalla, Battiato, con Piero Rinaldi (voce), Giulio Magarelli (sax) e Lorenzo D’Urso (pianoforte). Il progetto celebra alcuni dei cantautori italiani più ascoltati dal pubblico, tutti nati a marzo, come Lucio Dalla, Lucio Battisti, Pino Daniele, Franco Battiato e Antonello Venditti.

Sabato 21 marzo, alle ore 21.00, La musica ribelle propone le più belle canzoni del rock dagli anni ’70 in poi in versione unplugged. In scena Lisa Manosperti (voce, loop station, colori), Nando di Modugno (chitarre) e Pierluigi Balducci (basso elettrico), con un viaggio che va dagli Zeppelin ai Pink Floyd, da David Bowie ad altri grandi protagonisti della musica rock, raccontando la ribellione sociale e culturale espressa dal genere.

Domenica 22 marzo, alle 20.00, il concerto Luz de Isabel – Sulle corde di Paco de Lucia presenta un percorso musicale tra flamenco, classico e nuove contaminazioni, con Michele Liso (chitarra), Aldo di Caterino (flauto) e Gabriel Prado (percussioni). Il programma include omaggi al Brasile, flamenco e bulería, brani poetici come Jardín de Moreras e fusioni tra chitarra brasiliana e flamenca in Por un Amigo.

Venerdì 27 marzo, alle 21.00, si conclude il mese con Happy Memories – Soul and Jazz, con musiche di Streisand, Gershwin e Di Modugno, interpretate da Luciana Negroponte (voce) e Vito di Modugno (pianoforte). Il repertorio ripercorre canzoni legate a ricordi felici e momenti artistici significativi, con un tocco di malinconia tipica di ogni artista.

I biglietti sono disponibili online e ulteriori informazioni possono essere richieste al numero 338.9031130.