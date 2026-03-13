Formazione sui nuovi contratti nazionali degli enti locali: incontro a Ostuni con dirigenti e funzionari



OSTUNI (BR) - Nella giornata del 12 marzo, presso l'auditorium della Biblioteca comunale di Ostuni, si è svolta una giornata di formazione e confronto dedicata alla gestione delle risorse umane negli enti locali, alla luce della recente sottoscrizione dei nuovi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale e della dirigenza del comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024.





L’iniziativa, voluta e organizzata dal Segretario Generale del Comune di Ostuni, dott. Giacomo Vito Epifani, ha registrato una numerosa partecipazione di segretari comunali, dirigenti e responsabili degli uffici personale provenienti da diversi comuni della provincia di Brindisi e dalle province limitrofe di Bari e Taranto.





Dopo il saluto istituzionale del sindaco di Ostuni, arch. Angelo Pomes, i lavori sono proseguiti con l’intervento del dott. Andrea Pellegrino, che ha illustrato i principali istituti contrattuali e le novità introdotte dal nuovo CCNL. Tra i temi affrontati figurano le innovazioni sul piano organizzativo e le nuove modalità di gestione delle relazioni sindacali e della contrattazione decentrata.





Particolare attenzione è stata dedicata alle novità organizzative previste dal contratto nazionale, tra cui l’estensione delle materie oggetto di informazione preventiva e di confronto con le organizzazioni sindacali, nonché il rafforzamento degli strumenti di programmazione del fabbisogno di personale e dell’organizzazione degli uffici.





Nel corso dell’incontro sono stati inoltre approfonditi i temi relativi all’ordinamento professionale, alle progressioni tra le aree, alla valorizzazione delle professionalità presenti negli enti locali e alla gestione dei fondi destinati alla contrattazione decentrata, con particolare riferimento alle procedure e ai vincoli previsti dal nuovo contratto.





Nel pomeriggio il confronto è proseguito con l’intervento del dott. Giuseppe Canossi, che ha affrontato i temi legati alla dirigenza e alle prospettive evolutive della gestione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni locali.





A conclusione della giornata formativa, il Segretario Generale dott. Giacomo Vito Epifani ha ringraziato i relatori e tutti i partecipanti per il contributo offerto al dibattito, sottolineando la disponibilità del Comune di Ostuni a promuovere la costituzione di un tavolo permanente di confronto sui temi dell’organizzazione e della gestione delle risorse umane, elemento fondamentale per il buon funzionamento e la qualità della governance a livello locale.