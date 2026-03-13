Ostuni, San Giuseppe 2026: tradizione, comunità e intrattenimento nell’area mercatale



Variazioni negli orari degli uffici comunali e disposizioni per il Cimitero





OSTUNI (BR) - Il Comune di Ostuni informa la cittadinanza che, in occasione della ricorrenza di San Giuseppe e della tradizionale fiera cittadina, sono state disposte alcune variazioni organizzative nei servizi comunali, accompagnate da iniziative volte a valorizzare e rilanciare uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità ostunese.





L’apertura pomeridiana degli Uffici Comunali prevista per giovedì 19 marzo 2026 sarà anticipata a mercoledì 18 marzo 2026. Gli uffici saranno aperti al pubblico dalle ore 15.30 alle ore 19.00, mentre restano invariati i consueti orari di apertura negli altri giorni. L’utenza è invitata a tenere conto della variazione nell’organizzazione degli accessi agli uffici comunali.





Giovedì 19 marzo 2026, in occasione della Festa di San Giuseppe e della Festa del Papà, il Cimitero comunale di Ostuni sarà aperto con orario continuato dalle ore 7.00 alle ore 17.00. Per garantire una maggiore sicurezza e una migliore fruizione degli spazi da parte dei visitatori, nella stessa giornata sarà vietato l’accesso ai veicoli all’interno dell’area cimiteriale, anche se autorizzati. Contestualmente sarà sospesa ogni attività edilizia privata all’interno del cimitero per tutta la giornata.





La giornata del 19 marzo rappresenta infatti un momento particolarmente partecipato dalla cittadinanza, che tradizionalmente si reca al cimitero per rendere omaggio ai propri cari.





Parallelamente, l’Amministrazione comunale ha inteso accompagnare la storica Fiera di San Giuseppe con un rinnovato programma di animazione e intrattenimento nell’area mercatale, con l’obiettivo di rilanciare l’appuntamento e renderlo ancora più attrattivo e partecipato.





A partire dalle ore 13.30 l’area mercatale si animerà con musica, spettacoli e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere famiglie, bambini e visitatori. In programma l’esibizione musicale dei The Good Ole Boys, tra ritmo e divertimento, e lo spettacolo di Pachamama - Arte di Strada, con giocoleria e performance circensi capaci di rendere ancora più viva e festosa l’atmosfera della giornata.





Accanto al tradizionale mercato sarà inoltre presente un’area dedicata allo street food, per offrire un momento di convivialità e socialità all’interno di uno degli appuntamenti più radicati nella tradizione cittadina.





L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione delle feste popolari e degli appuntamenti storici della città, con l’intento di rafforzarne il ruolo come momenti di incontro, partecipazione e condivisione per l’intera comunità.