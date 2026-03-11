Gallipoli, presentazione di 'Psyché, dea delle farfalle' di Giorgio De Cesario



MARIA CRISTINA MARITATI - GALLIPOLI (LE) - Ancora un evento fra i tanti del calendario 2026 della Casa degli Artisti di Gallipoli che quest’anno festeggia vent’anni di attività dedicata all’accoglienza e alla creatività. L’appuntamento è per domenica 29 marzo alle 18.30. - Ancora un evento fra i tanti del calendario 2026 della Casa degli Artisti di Gallipoli che quest’anno festeggia vent’anni di attività dedicata all’accoglienza e alla creatività. L’appuntamento è per domenica 29 marzo alle 18.30.





La serata avrà inizio con alcune riflessioni dell’Avv. Raffaele Bono Mariano sull’opera di Giorgio De Cesario dal titolo "Psychè, dea delle farfalle", una delle ultime tele dell’artista, che sarà presentata al pubblico per la prima volta in questa occasione.





L’opera fa parte dell’ultimo periodo di produzione di De Cesario intitolato "Sfascismo" e rappresenta un manifesto poetico contro il declino dei valori e la paura indotta a favore della grazia e della forza salvifica della natura e della bellezza. Inoltre sarà presente in sala anche la modella che ha ispirato l’artista nella realizzazione della tela.





L’opera resterà esposta al pubblico presso la Galleria Permanente di Giorgio De Cesario ne La Casa degli Artisti sino al 30 aprile 2026, ogni giorno dalle 18 alle 20, festivi compresi, con ingresso libero e gratuito.





Ma la serata non terminerà qui. Proseguirà con una relazione di Donata L. De Paolis dedicata a Paracelso, alchimista svizzero del ‘500, e alla metamedicina.





La Relatrice ci guiderà in una attenta analisi di questa disciplina che aiuta ha decodificare le malattie tramite i messaggi che il nostro corpo ci trasmette. Una serata dunque che coniuga arte, alchimia, filosofia e scienza, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione, dialogo e scoperta.





La serata è inoltre realizzata grazie anche alla collaborazione di Raffaele e Domenicaisabella Bono Mariano e dell’Assemblea Territoriale di CittadinanzAttiva.





LA CASA DEGLI ARTISTI

Residenza d’Artista

Via Lepanto, 1/9 (angolo via Lecce) Gallipoli

Tel. 0833261865 - 3332720348 - 3347294118



