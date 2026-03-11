

L'Ambasciatore Dott. Antonio Cirillo si presenta al pubblico. L'Ambasciatore Dott. Antonio Cirillo si presenta al pubblico.





Chi è Antonio Cirillo?





Antonio Cirillo è un professionista e attivista originario di Barletta che si è distinto per il suo costante impegno nel sociale e nella promozione dei valori della solidarietà. La sua figura è emersa con forza nel panorama delle associazioni internazionali grazie alla sua dedizione alla causa della pace e del dialogo interculturale.





La nomina ad "Ambasciatore per la Pace"





Il titolo di cui è insignito è quello di Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale. Ecco i dettagli salienti della sua recente nomina:

- L'Organizzazione: Il riconoscimento è stato conferito dall'Alleanza Mondiale di Artisti e Scrittori (un'organizzazione internazionale che promuove i diritti umani attraverso le arti).

- La Motivazione: Il premio gli è stato assegnato per la sua capacità di tessere reti di solidarietà e per il suo operato volto a migliorare la coesione sociale nel territorio, portando il nome di Barletta e della Puglia in contesti internazionali.

- L'obiettivo: Come ambasciatore, il suo compito è quello di fungere da ponte tra diverse realtà culturali, promuovendo progetti che utilizzino la cultura come strumento per prevenire i conflitti e sostenere i più fragili.





Il legame con il territorio





Nonostante il respiro internazionale dell'incarico, Antonio Cirillo rimane molto legato alla sua città natale, Barletta. Spesso le sue iniziative mirano a valorizzare il patrimonio storico e umano della Puglia, cercando di trasformare le realtà locali in esempi di accoglienza e sviluppo etico.





Curiosità





In diverse occasioni pubbliche, ha sottolineato come la "Diplomazia dal basso" (quella fatta dai cittadini e non solo dai governi) sia fondamentale per affrontare le sfide del 2026, dalla crisi climatica alle tensioni geopolitiche.