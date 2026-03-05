Palo del Colle celebra il tarallo con “Tarallo Lab”: tre giorni di eventi e laboratori

PALO DEL COLLE - Da domani fino a domenica 8 marzo, Palo del Colle, capitale indiscussa del tarallo pugliese, ospiterà “Tarallo Lab”, un’iniziativa dedicata a uno dei prodotti simbolo della gastronomia della regione. L’evento, promosso dal Comune insieme al Consorzio Mestieri Puglia e al Laboratorio Urbano Rigenera, trasformerà la tradizione del tarallo in una leva contemporanea di sviluppo locale, lavoro di qualità e cooperazione territoriale.

La tre giorni si svolgerà presso il Laboratorio Urbano Rigenera in Viale della Resistenza e si articolerà in tre aule tematiche. La prima, dedicata a marchio, filiere e mercati, analizzerà come generare valore nella filiera del tarallo, con l’intervento di Roberta Bruno, fondatrice di un progetto di bioeconomia che intreccia coltivazione, trasformazione e racconto del territorio. La seconda aula si concentrerà su identità, linguaggi e comunicazione, con la partecipazione di Nick Difino, che guiderà la riflessione su come raccontare il tarallo senza ridurlo a folklore e renderlo interessante per il pubblico contemporaneo. La terza aula sarà dedicata ad alleanza, reti e comunità, con l’intervento di Alex Giordano, per approfondire le collaborazioni e le forme di governance necessarie a rendere duraturi i progetti territoriali e agroalimentari.

La partecipazione a Tarallo Lab è gratuita e aperta a tutti: cittadini, giovani, imprese, professionisti e creativi potranno confrontarsi e contribuire alla filiera di un prodotto che unisce saperi artigiani, cultura del cibo e identità locale.

Il sindaco Tommaso Amendolara ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa come occasione di valorizzazione della tradizione e di crescita professionale: “Tarallo Lab mette insieme competenze, creatività e visione condivisa. Invito tutti a partecipare: è un investimento sul futuro della nostra comunità”. L’Assessore alle Politiche Attive del Lavoro Oronzo Panebianco ha evidenziato l’impegno dell’amministrazione nella promozione della filiera, nella formazione e nello sviluppo di opportunità occupazionali legate al settore.

Programma di Tarallo Lab

Venerdì 6 marzo

18:00-18:30 – Accoglienza

18:30 – Apertura dei lavori

19:00 – Testimonianze dei partecipanti

20:00-22:00 – Parola ai produttori del tarallo di Palo del Colle

Sabato 7 marzo

9:30 – Visita guidata ai tarallifici

11:30 – Testimonianze dei partecipanti

12:00 – Introduzione ai gruppi di lavoro

13:00 – Pranzo

15:00-18:00 – Laboratorio e gruppi di lavoro

20:00 – Cena

21:30 – Tarallo Party

Domenica 8 marzo

10:00 – Assemblea conclusiva con Francesco Paolicelli

12:00 – Aperitivo e Dj Set

13:00 – Pranzo di comunità

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per celebrare la tradizione del tarallo, favorire la collaborazione territoriale e valorizzare uno dei simboli gastronomici della Puglia.