Gruppo Flacks conferma interesse per l’ex Ilva nonostante sentenza
TARANTO - “Nonostante la recente sentenza del Tribunale di Milano, il Gruppo Flacks conferma il proprio impegno a proseguire le trattative per l’acquisizione dell’ex Ilva”. Lo ha dichiarato all’ANSA Michael Flacks, presidente e CEO del gruppo.
Secondo Flacks, la decisione del Tribunale rappresenta “un’evoluzione imprevista”, ma non costituisce un ostacolo al processo in corso, che il Gruppo sta valutando attentamente per adeguare il proprio piano industriale.
Alla domanda se l’interesse per l’acquisizione rimanga invariato, il CEO ha risposto con fermezza: “Sì. Il Gruppo Flacks resta pienamente impegnato. Tale posizione è stata comunicata con piena convinzione al Governo”.
L’azienda ribadisce quindi la volontà di portare avanti le trattative e di rispettare gli impegni presi, nonostante le complessità giuridiche e procedurali emerse.