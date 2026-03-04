Happy Birthday, Il Libro Possibile compie 25 anni: storica apertura a Londra

BARI - Il festival culturale pugliesecelebra i suoi 25 anni con l’apertura internazionale a Londra, dall’10 al 12 marzo 2026, in collaborazione con l’. La XXV edizione inaugura con una doppia location: laper i Morning Talks e l’Istituto Italiano di Cultura di Londra per le Night Stories.

Tra gli ospiti internazionali figurano Geoff Dyer, Ali Smith e Burhan Sönmez, mentre tra gli autori italiani presenti ci sono Daria Bignardi, Elsa Fornero, Paolo Taticchi e Mario Tozzi.

Un momento speciale del festival è l’incontro “in trasferta” con la leggenda del calcio Gianfranco Zola e lo storico dirigente sportivo Giorgio Perinetti, dedicato alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari.

L’inaugurazione ufficiale della tappa londinese avverrà martedì 10 marzo con il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che aprirà il Padiglione Italia alla London Book Fair.

Durante i tre giorni di eventi, i Morning Talks avranno luogo ogni mattina alla London Book Fair dalle 10:00 alle 14:00, con interviste, dirette e contenuti mediatici. Tra i protagonisti attesi al Media Corner #iLP26 ci sono Colin Fisher e A. N. Shepperd, autori di saggi su leadership, dinamiche di gruppo e viaggi trasformativi.

La sera, dall’11 marzo, le Night Stories all’Istituto Italiano di Cultura di Londra proporranno incontri con gli autori internazionali e italiani, riproponendo lo spirito delle celebri serate estive a Polignano a Mare e Vieste, con piazze gremite, dialogo culturale e storie condivise.

Il festival conferma il suo ruolo di modello culturale globale, capace di unire letteratura, territori e visioni internazionali. La direttrice artistica Rosella Santoro sottolinea l’importanza simbolica di Londra come luogo di dialogo, pluralità di sguardi e confronto culturale.

Il Libro Possibile è sostenuto dai Comuni di Vieste e Polignano a Mare, dalla Città Metropolitana di Bari, dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e dalla Regione Puglia, con la collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra. Partner ufficiale: Pirelli. Sponsor: Armundia Group.