Palmisano (M5S): 'IA per la sanità è una grande opportunità, ma va regolamentata'



BRUXELLES - "L'intelligenza artificiale è una grande opportunità anche per la sanità e la salute dei nostri cittadini. Le straordinarie potenzialità dell'IA nel migliorare precisione e personalizzazione delle cure vanno disciplinate con un adeguamento del quadro normativo europeo. L'aumento del contenzioso medico-legale che, in Paesi come l'Italia, espone i professionisti sanitari a rischi sproporzionati, alimenta incertezza e una fuga dei professionisti dalle specializzazioni più delicate". Così Valentina Palmisano, eurodeputata del Movimento 5 stelle e promotrice dell'evento tenutosi al Parlamento europeo 'Intelligenza artificiale nella sanità: sfide e opportunità per la chirurgia in Europa".





L'iniziativa, organizzata con il contributo scientifico del professor Giulio Sozzi, ha riunito medici, accademici e rappresentanti della società civile all'Eurocamera ed è stata dedicata alla figura del professor Giovanni Scambia, "pioniere della ginecologia oncologica, la cui carriera è stata ricordata come esempio di dedizione, coraggio ed empatia" come ricorda Palmisano.





"L'Unione europea deve intervenire per garantire uno Spazio europeo della Salute equo e sicuro, capace di tutelare sia i pazienti sia i medici. Solo ricostruendo un clima di fiducia sarà possibile favorire l'adozione serena delle nuove tecnologie e valorizzare il lavoro dei professionisti. Il nostro obiettivo è proteggere chi ci protegge" conclude l'eurodeputata pentastellata.