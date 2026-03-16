Il cantautorato elettronico di AKA5HA arriva al Macello di Putignano



Il 19 marzo Il Mangianastri ospita il producer bolognese insieme al progetto sonoro Greimas





Ritorna Il Mangianastri, la rassegna di concerti e incontri che negli anni ha portato all’Ex Macello di Putignano artisti di ogni genere e provenienza, dando vita a serate di ascolto, scoperta e condivisione.





Il nuovo appuntamento della stagione è in programma giovedì 19 marzo, con una serata che attraversa cantautorato elettronico e ricerca sonora contemporanea, confermando la vocazione della rassegna a dare spazio a progetti originali e a percorsi musicali fuori dalle traiettorie più convenzionali.





Sul palco AKA5HA, cantautore e produttore bolognese classe 1996 che negli ultimi anni ha sviluppato un linguaggio personale in cui scrittura autoriale e produzione elettronica convivono in modo organico. Nato artisticamente come producer nell’area urban e rap, tra campioni, programmazioni e una voce trattata come materia sonora, nel tempo ha progressivamente portato la sua ricerca verso un cantautorato elettronico denso e stratificato, in cui sintetizzatori, strumenti acustici e manipolazioni digitali dialogano in equilibrio.





Il suo ultimo lavoro “Rifiorirai”, pubblicato il 7 novembre 2025 per Tanca Records, è stato scritto, prodotto, mixato e masterizzato dallo stesso artista con la produzione artistica condivisa con IOSONOUNCANE, figura di riferimento per la nuova musica italiana. Il disco rappresenta una sintesi tra l’esperienza maturata in studio e una scrittura che mantiene forte l’impatto emotivo senza rinunciare a una ricerca sonora accurata.





Ad aprire la serata sarà Greimas, progetto di ricerca sonora di Alessandro Chieppa che lavora con frammenti, rumori di passaggio e gesti minimi ripetuti per costruire paesaggi elettronici sospesi. La sua musica si muove tra campionamenti manipolati, micro-ritmi erosi e silenzi strutturali, esplorando il confine tra presenza e assenza e dando vita a composizioni che evocano un Mediterraneo immaginario e stratificato, fatto di correnti lente, memorie sonore e approdi culturali.





Come di consueto, la serata proseguirà con la music selection di Radio JP.





L’ingresso è a 5€ + prevendita su DICE.









giovedì 19 marzo 2026 – ore 21:30

Ex Macello – Via S. Caterina da Siena – Putignano (BA)

Biglietti 5€ + prevendita su DICE

(6€ al botteghino la sera dell’evento)