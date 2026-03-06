Il pianista Luca L’erario per il 2° appuntamento della stagione artistica A.Gi.Mus. a Francavilla Fontana



FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Il talentuosissimo pianista Luca L’Erario si esibirà in occasione del 2° appuntamento concertistico della nona Stagione Artistica 2026 organizzata dall’Associazione A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana e dall’Associazione Auditorium di Castellana Grotte, sotto la direzione artistica dei maestri Pierluigi Camicia e Antonio Curto, e dal Comune di Francavilla Fontana, con il Patrocinio del MIC, del MIM e della Scuola Musicale Comunale "Città di Francavilla Fontana". - Il talentuosissimo pianista Luca L’Erario si esibirà in occasione del 2° appuntamento concertistico della nona Stagione Artistica 2026 organizzata dall’Associazione A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana e dall’Associazione Auditorium di Castellana Grotte, sotto la direzione artistica dei maestri Pierluigi Camicia e Antonio Curto, e dal Comune di Francavilla Fontana, con il Patrocinio del MIC, del MIM e della Scuola Musicale Comunale "Città di Francavilla Fontana".





L’appuntamento, previsto per domenica 8 marzo 2026, alle ore 18.30, presso l’Auditorium della Scuola Musicale Comunale di Francavilla Fontana, si intitola "Evoluzione del Genio: Beethovem Liszt, Prokofiev".





Luca L’Erario





Luca L’Erario, nato a Taranto, è attualmente allievo del Maestro Pasquale Iannone presso il Conservatorio "N. Piccinni" di Bari. Ha tenuto concerti per Camerata Musicale Barese, Musica Civica, Prospettive Musicali, Mysterium Festival, Festival della Valle d’Itria, MAP Festival, Barletta Piano Festival, Amici della Musica di Taranto, Associazione di Alta Cultura Musicale W.A. Mozart e Piano Lab.

Ha ottenuto importanti riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali ed ha partecipato inoltre a numerose masterclass con illustri professori, tra cui Pasquale Iannone, Viviana Lasaracina, Pierluigi Camicia, Bruno Canino, Vsvevolod Dvorkin, Alessandro Deljavan, Annibale Rebaudengo, Nikita.

Conduce il concerto la giornalista Giovanna Ciracì, la quale, da gennaio 2026, è Presidente dell’A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana.





L’ingresso è libero con obbligo di prenotazione al seguente link:





A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana conta 143 concerti organizzati dal 2018 fino a oggi, con il coinvolgimento di strutture particolari come RSA e Associazioni di volontariato sociale e degli studenti delle scuole locali, grazie anche al servizio streaming reso disponibile per chi è impossibilitato ad assistere in presenza ai vari appuntamenti.





La stagione in partenza prevede circa venti concerti da marzo a dicembre 2026, che vedono susseguirsi sul palco dell’Auditorium della Scuola Musicale Comunale "Città di Francavilla Fontana", artisti giovani e promettenti, ma anche nomi già affermati del panorama musicale nazionale, esecutori di diversi generi musicali e di repertori dei compositori più apprezzati della musica classica e non solo.







