Teatro, domenica 8 marzo in scena a Spongano 'Mary e lo spirito di mezzanotte' dedicato al dialogo intergenerazionale



Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, Ultimi Fuochi Teatro si rivolge alle giovani generazioni proponendo al CAG di Spongano la proiezione del film di animazione Mary e lo Spirito di Mezzanotte. Attraverso una storia che parla di emozioni e condivisione, l'iniziativa rende omaggio alle donne e all'intreccio intergenerazionale delle loro esperienze.





Liberamente tratto dal romanzo La gita di Mezzanotte di Roddy Doyle e diretto da Enzo D’Alò, Mary e lo Spirito di Mezzanotte racconta una storia universale di amore e amicizia. Il film mette a confronto diverse generazioni di donne, mostrandone desideri, fragilità e forza. Attraverso uno sguardo delicato e profondo, la pellicola affronta anche il tema della perdita, esplorando il dolore del distacco e la capacità di trasformarlo in memoria, legame e crescita.





Un racconto emozionante che parla di relazioni, di passaggi di vita e di quella forza silenziosa che unisce le persone oltre il tempo. La visione è consigliata dai 6 anni in su.





Enzo D’Alò





Regista, sceneggiatore e musicista, è considerato uno dei principali creatori nel campo dell’animazione in Europa. Ha ricevuto numerosi e prestigiosi premi e riconoscimenti dalla critica per i suoi film e serie televisive, tra cui il Premio Franco Bianchi alla 70ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Nel 2009 ha ricevuto una menzione speciale dall’UNICEF per aver coniugato la sua arte con i diritti dell’infanzia, mettendo in luce le differenze nelle opportunità di vita dei bambini.





Info evento





8 marzo – ore 18

SPONGANO (LE) – Centro di Aggregazione Giovanile, via Pio XII

Età consigliata: dai 6 anni in su

Posti limitati, prenotazione obbligatoria

FUOCHI COMUNI

la stagione teatrale di Ultimi Fuochi Teatro

2025–2026 – seconda parte

Direzione artistica: Alessandra Crocco e Alessandro Miele

Centro di Aggregazione Giovanile – via Pio XII – Spongano

Partner: Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Spongano, Unione dei Comuni Terre a Levante.