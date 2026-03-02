La nave Life Support di Emergency approda a Bari con 14 migranti soccorsi nel Mediterraneo

La nave di ricerca e soccorso, gestita dalla ong, è approdata oggi nel porto di Bari con a bordo, tratti in salvo il 27 febbraio nelle acque internazionali della zona SAR libica. Tra loro ci sono, tra cui un, mentre le loro condizioni di salute non sono ancora state comunicate.

Secondo quanto riportato da Emergency, i naufraghi erano partiti dalla Libia il 26 febbraio e provengono da Afghanistan, Pakistan e Somalia. I migranti viaggiavano su un’imbarcazione in vetroresina e, prima dell’intervento della nave di soccorso, si sarebbero gettati in mare per chiedere aiuto.

La ong sottolinea che la Life Support sta per concludere la sua 40ª missione nel Mediterraneo centrale, dove opera dal dicembre 2022, e che finora ha soccorso complessivamente 3.248 persone. L’impegno della nave conferma la necessità di interventi umanitari costanti nelle rotte migratorie più pericolose del Mediterraneo.