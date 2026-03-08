Lecce batte Cremonese 2-1 al “Via del Mare”: punti preziosi per la salvezza
FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce conquista una vittoria fondamentale in casa battendo la Cremonese per 2-1 nella ventottesima giornata di Serie A, consolidando una boccata d’ossigeno nella lotta per la salvezza. La partita, giocata al “Via del Mare”, ha visto i padroni di casa scattare subito in avanti con determinazione, riuscendo a capitalizzare le occasioni create.
Il primo tempo si apre con una chance per la Cremonese: al 17’ Thorsby sfiora la rete di testa, ma il pallone non entra. Il Lecce risponde al 22’ con il vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Gallo, Pierotti di testa insacca alle spalle del portiere avversario. Al 28’ Vardy per la Cremonese va vicino al gol, senza fortuna. Il raddoppio dei salentini arriva al 38’ grazie a Stulic su calcio di rigore assegnato per un fallo di mano di Bianchetti dopo l’intervento del VAR. Poco prima dell’intervallo, al 45’, Vardy sfiora nuovamente la rete senza concretizzare.
Il secondo tempo vede la Cremonese accorciare subito le distanze: al 2’ Bonazzoli mette dentro con un preciso tocco di destro su passaggio di Djuric. Gli ospiti provano a fare pressione, con Djuric vicino al gol al 12’, ma il Lecce mantiene il controllo della partita. Le successive occasioni per i salentini, con Banda, Coulibaly, Cheddira e Ramadani, non trovano fortuna. Al 31’ Maleh della Cremonese calcia alto da pochi metri. Al 41’ viene annullata una rete della Cremonese per un fallo di mano di Payero. Nei minuti di recupero, al 93’, Payero sfiora il pareggio senza successo.
Con questo risultato, il Lecce sale a 27 punti, in quintultimo posto insieme al Genoa, mantenendo un margine di sicurezza sulla zona retrocessione. La Cremonese, invece, resta terzultima a 24 punti, insieme alla Fiorentina, e dovrà reagire nelle prossime giornate per allontanarsi dalla retrocessione.
La vittoria del Lecce rappresenta un passo importante nella corsa salvezza, mentre la Cremonese dovrà lavorare intensamente per trovare continuità e punti preziosi nelle prossime sfide.