Lecce: rinvio a giudizio per l’ex assessore Delli Noci e 26 indagati per corruzione e truffa

LECCE - La procura di Lecce ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex assessore regionale allo Sviluppo Economico ed ex vicesindaco di Lecce, Alessandro Delli Noci, insieme ad altri 26 imputati e tre società, accusati a vario titolo di associazione a delinquere, corruzione, truffa e reati fiscali. L’udienza preliminare è fissata per il prossimo 10 luglio.

L’indagine riguarda il periodo compreso tra il 2018 e il 2021 e si concentra su presunti favori concessi ad alcuni imprenditori, in particolare per possibili investimenti in ambito turistico-ricettivo, in cambio di sostegno elettorale.

Nel giugno scorso, la procura aveva richiesto per Delli Noci gli arresti domiciliari, ma la richiesta venne successivamente revocata dopo le dimissioni dell’ex assessore.

L’inchiesta rappresenta uno dei principali filoni giudiziari legati a presunti episodi di corruzione in ambito politico-amministrativo nella provincia di Lecce, con effetti che si estendono anche alle società coinvolte.