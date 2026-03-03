Luna di miele bloccata a Dubai: due coppie di Molfetta in attesa di rientro dalle Maldive

DUBAI - Una luna di miele da sogno si trasforma in un’esperienza di ansia e attesa per due coppie di, bloccate aa causa del conflitto in Iran e della conseguente chiusura dello spazio aereo.

Si tratta di Luigi de Gennaro e Marika Caputi, rispettivamente di 33 e 29 anni, e Marco Solimini e Lucia Tosti, di 35 e 31 anni. Come molte altre persone in viaggio nella regione, le due coppie hanno dovuto sospendere il loro rientro programmato in Italia. I voli da Dubai tramite ITA Airways non riprenderanno prima del 6 marzo, lasciandoli in una situazione di incertezza.

«Ci siamo sposati lo scorso 31 dicembre e avevamo programmato il viaggio di nozze per febbraio – raccontano Luigi e Marika –. Dopo una settimana alle Maldive, al ritorno a Dubai ci hanno fatto ritirare i bagagli senza imbarcarli sul volo successivo. Da lì abbiamo capito che non saremmo partiti».

Nonostante stiano bene, la preoccupazione è alta. «Sentiamo continue esplosioni, ma comprendiamo che sono lontane – aggiungono –. Siamo in contatto costante con l’ambasciata italiana, che ci garantisce assistenza, e siamo stati sistemati in un hotel vicino all’aeroporto».

Simile la situazione di Marco e Lucia: «È inutile nascondere che siamo terrorizzati. Aerei militari sorvolano la città a bassa quota e ci sono boati ed esplosioni continue. L’hotel in cui siamo ci assiste, ma uscire è sconsigliato per il livello di allerta elevato».

Le due coppie attendono con ansia il rientro in Italia, confidando in un miglioramento della situazione e nella possibilità di essere imbarcati anche su altre compagnie qualora il volo ITA dovesse subire ulteriori rinvii.