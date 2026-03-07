Molfetta, 'Premio Azzarita': resi noti i vincitori dell'edizione 2026



MOLFETTA (BA) - Sono stati resi noti, in questi giorni, i vincitori della XXII edizione del Premio Leonardo Azzarita a Molfetta, la cui cerimonia di conferimento dei Premi si terrà domenica 19 aprile alle ore 18:30 nell'Aula Magna del Pontificio Seminario Regionale "Pio XI" di Molfetta alla presenza di numerose autorità e Amici del Premio.





Per la sezione Giornalismo Italiano - Giornalista conduttrice





Premio Azzarita 2026 alla giornalista Barbara Politi, giornalista professionista della Rai, è una food & wine reporter per la Gazzetta del Mezzogiorno dove cura la rubrica "Il Tour del Gusto". Giornalista professionista dal 2009, ha collaborato e condotto il Tg Norba. Laureata in Lettere e Filosofia, lavora come Food Ambassador negli eventi di settori e consulente marketing per aziende e manifestazioni di caratura nazionale.





Per la sezione Scrittori e Giornalisti





Premio Azzarita 2026 a Lucio Palazzo, Giornalista Rai, autore della nota trasmissione di Rai Uno "Porta a Porta" e "Cinque minuti", in passato ha pubblicato un libro sulla storia del "Divine Follie" dal titolo "Storia della generazione che ballava negli anni Novanta". Ha pubblicato un libro sulla band salentina "Negramaro" e di un volume scritto con Gino Paoli. Laureato in Giurisprudenza è autore di numerosi volumi.





Per la Comunicazione





Premio Azzarita a Michele Salvemini in arte Caparezza. Non ha bisogno di presentazioni, i suoi successi hanno raggiunto tanti giovani e meno giovani, come la canzone "Sono Fuori dal Tunnel" del 2003 o "Vengo dalla Luna" (2004). Tanti i suoi concerti come quelli a favore delle popolazioni Abruzzesi colpiti dal terremoto con il progetto "Artisti Uniti per l’Abruzzo". Nessuno dimentica la Sua presenza nel film "Che bella Giornata" che porta la firma di Gennaro Nunziante. L’ultimo album "Orbit Orbit" è già un successo.





Sezione Giovani





Premio speciale per un giovane danzatore, Vito Pansini. Classe 1989 dopo essersi formato in una scuola di danza di Molfetta, ha danzato nei principali Teatri italiani ed esteri. In particolari, tra le varie esperienze ricordiamo quella con il Bèjart Ballet di Lausanne (Svizzera) e ancora nel 2024 lo abbiamo visto esibirsi sul Palco del Festival di Sanremo accompagnando Roberto Bolle nell’intramontabile "Bolero". Vincitore di numerosi riconoscimenti tra i quali nel 2019 il Premio nazionale "Sfera d’oro" di Padova.