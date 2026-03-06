Nuova apertura Scavolini in Puglia, domenica 8 marzo inaugura lo Scavolini Store Brindisi



Scavolini Store Brindisi domenica 8 marzo - dalle ore 18:00 Via Appia 238/A – 72100 Brindisi. Ingresso libero





BRINDISI - Scavolini rafforza ulteriormente la propria presenza retail sul territorio nazionale con l’apertura del nuovo Scavolini Store Brindisi. L’inaugurazione ufficiale è in programma domenica 8 marzo, a partire dalle ore 18:00, in via Appia 238/A a Brindisi.





Il nuovo showroom nasce dalla collaborazione con Angelini Arredamenti e offre uno spazio espositivo di 250 mq dedicato interamente all’arredo casa Scavolini: cucine, living, bagni, cabine armadio e sistemi multifunzione firmati dall’azienda pesarese, che da oltre 60 anni soddisfa le esigenze di un pubblico trasversale.





L’allestimento, curato nei minimi dettagli, valorizza al meglio le collezioni Scavolini e i valori che hanno reso l’azienda tra i più importanti protagonisti del settore e punto di riferimento in tutto il mondo: qualità made in Italy, attenzione ai dettagli, design e massima libertà compositiva.





Lo Scavolini Store Brindisi rappresenta un’ulteriore vetrina per scoprire sia i modelli più apprezzati sia le novità più recenti. Un luogo accogliente dove i clienti possono realizzare la casa che hanno sempre desiderato, grazie al supporto di uno staff professionale e qualificato, disponibile in tutte le fasi dell’acquisto: dal rilievo misure alla progettazione personalizzata, dalla consegna al montaggio fino all'assistenza post-vendita.





L’apertura di Brindisi si inserisce nel network degli Scavolini Store, tutti negozi monomarca, che hanno superato quota 165 e costituiscono un’identità distributiva unica che si affianca alla rete commerciale tradizionale, per un totale di oltre 900 showroom sul territorio nazionale. Punti vendita di ampie dimensioni, pensati secondo i più innovativi concetti di visual merchandising, con vetrine dal forte impatto visivo dominate dal colore rosso che contraddistingue il marchio, capaci di fondere ispirazioni e progetti per un sistema casa integrato, al fine di creare spazi fluidi e coerenti dal punto di vista stilistico in tutti gli ambienti della casa.





Espressione di una volontà aziendale che mette al centro la qualità dell’esperienza d’acquisto, Scavolini dedica grande attenzione alla formazione dei rivenditori, promuovendo workshop e percorsi dedicati. Tra questi spicca il progetto "Scavolini Academy", rivolto esclusivamente ai nuovi venditori: un percorso completo che spazia dalle tecniche di vendita alla conoscenza delle collezioni e delle rispettive caratteristiche distintive, fino alla condivisione delle politiche e della strategia aziendale, offrendo un’immersione totale nel mondo Scavolini.