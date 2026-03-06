Lecce, il sottosegretario Mantovano al Tiziano per il Sì
LECCE - Domani, sabato 7 marzo, alle 17.30, al Grand Hotel Tiziano e dei Congressi di Lecce, l'incontro del Comitato SÌ Riforma durante il quale saranno illustrate le ragioni del "Sì" in vista del Referendum Costituzionale sulla riforma della giustizia, in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo.
L’evento sarà aperto dai saluti introduttivi dell’on. Saverio Congedo e del Sindaco di Lecce, sen. Adriana Poli Bortone.
Interverranno il dott. Ettore Manca, magistrato del TAR di Lecce; il dott. Giuseppe Capoccia, procuratore capo di Lecce; la sen. Giulia Bongiorno, presidente della Commissione Giustizia del Senato e l’on. Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.
Modererà l’incontro l’inviato Rai Mauro Giliberti.
