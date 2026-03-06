Aradeoteatro: sabato 7 marzo lo spettacolo 'Libera' di e con Cecilia Lavatore & La Noce al Teatro Comunale



ARADEO (LE) - Alla vigilia della Giornata internazionale della donna, la stagione teatrale del Comune di Aradeo, realizzata in collaborazione con Puglia Culture, ospita "Libera" al Teatro Comunale "Domenico Modugno", spettacolo musicale e teatrale scritto e interpretato da Cecilia Lavatore insieme alla cantautrice La Noce, un racconto potente e necessario che intreccia storie vere di donne che hanno attraversato il nostro tempo opponendosi alla violenza, ai regimi, ai pregiudizi e alle ingiustizie. - Alla vigilia della Giornata internazionale della donna, la stagione teatrale del Comune di Aradeo, realizzata in collaborazione con Puglia Culture, ospita "Libera" al Teatro Comunale "Domenico Modugno", spettacolo musicale e teatrale scritto e interpretato da Cecilia Lavatore insieme alla cantautrice La Noce, un racconto potente e necessario che intreccia storie vere di donne che hanno attraversato il nostro tempo opponendosi alla violenza, ai regimi, ai pregiudizi e alle ingiustizie.





In un momento storico in cui il tema dei diritti, della libertà e della sicurezza delle donne torna con forza al centro del dibattito pubblico – tra mobilitazioni globali contro la violenza di genere, proteste per i diritti civili e nuove forme di attivismo femminile – "Libera" si presenta come un atto artistico e civile capace di dare voce a una memoria collettiva di resistenza.





Lo spettacolo nasce dal libro "Mia sorella è figlia unica" (Red Star Press), oggi alla seconda ristampa, e dall’omonimo disco pubblicato l’11 aprile scorso e disponibile su tutte le piattaforme digitali. In scena prende forma un mosaico di biografie femminili che attraversano epoche e geografie diverse: dalla nuotatrice e rifugiata siriana Yusra Mardini, simbolo di speranza per migliaia di migranti, alla giovane iraniana Armita Geravand, diventata emblema delle proteste per la libertà delle donne nel suo Paese; dalla partigiana Luciana Romoli alla musicista curda Nudem Durak, incarcerata per la sua arte e la sua identità.





Accanto a queste figure emergono altre storie di coraggio e impegno civile: l’artista militante Franca Rame, la testimone di giustizia Lea Garofalo, l’attrice Hilary Swank, e molte altre voci femminili che hanno sfidato sistemi di potere, violenze domestiche, mafie e dittature pur di restare fedeli ai propri ideali.





"Libera" è costruito come un cantiere aperto, in cui ogni replica arricchisce il racconto con nuovi volti e nuove testimonianze. Canzoni originali e monologhi si alternano in un flusso emotivo che attraversa sogni, ferite, scelte e ribellioni, restituendo al pubblico un ritratto plurale e vibrante dell’universo femminile contemporaneo.





Uno spettacolo che unisce musica e teatro per ricordare che la libertà non è mai un fatto individuale ma una conquista collettiva, costruita anche attraverso le storie di chi ha scelto di non restare in silenzio.





Teatro Comunale "Domenico Modugno"

Via San Benedetto, 1 – Aradeo (LE)

Botteghino: 3283149259