Lecce, si conclude con 'La Cantadora' la residenza artistica di Agata Marchi

La Cantadora (Foto Piero Tauro)

L’artista propone il suo spettacolo in "Caleidoscopi", il ciclo di residenze di Astràgali Teatro. Mercoledì 11 marzo, ore 20.30 Sala Astràgali, via Giuseppe Candido, 23, Lecce





LECCE - Si chiude con lo spettacolo "La Cantadora", mercoledì 11 marzo, alle 20.30, nella Sala Astràgali di Lecce, la residenza artistica di Agata Marchi, nell’ambito di "Caleidoscopi", il nuovo progetto di Residenze Artistiche di Astràgali Teatro, nel quale attrici e attori italiani ed europei hanno l’occasione di approfondire la loro traiettoria artistica in un percorso di ricerca in relazione con la comunità, restituendo al pubblico uno spettacolo o una dimostrazione del percorso artistico.





In questa occasione viene presentato uno spettacolo compiuto, quello di Agata Marchi, che ha al centro le figure di una nonna e una nipote che, mentre giocano a nascondino ai confini del tempo, si raccontano storie del passato e del presente, fatte di saggezza popolare, per conservare un filo di ricordi che tengano vivo il mondo. In questo gioco si manifesta la Comadre, la "cantadora", donna che vive ai confini del deserto, della foresta, in riva al mare, della quale si dice che attraverso il suo canto possa risvegliare le creature della terra. Lo spettacolo è una riflessione sulla memoria e sull'avere cura: avere memoria significa anche avere cura di ciò che è stato in maniera condivisa. La drammaturgia dello spettacolo si sviluppa a partire da una ricerca su ricordi della biografia della stessa Agata Marchi e dal mescolarsi con essa di suggestioni poetiche e narrative che l’artista ritrova in testi come "La Briganta" di Maria Rosa Cutrufelli, “Rabbia Proteggimi” di Maria Edgarda Marcucci e un'intervista a Maria Annunziata Tolomelli, la più giovane staffetta partigiana di Bologna.





Agata Marchi ha il suo primo incontro col teatro a 14 anni presso l'associazione T.I.L.T. di Imola. Nel 2021 si laurea al Dams di Bologna. Nel 2018 con il monologo "Memorie di una signora per bene" vince il concorso nazionale "Estrocorti" e il premio come miglior attrice al concorso nazionale "Cortocircuito". Dal 2021 collabora e si forma seguendo la compagnia "Le Belle Bandiere", è attrice in "Rivoluzione Dante", "Romagnola", cantante in "Lettere dal Fiume Ribelle" e in altri progetti sul territorio. Con lo spettacolo "Comadre/La Cantadora" di cui, oltre ad essere attrice, cura regia e drammaturgia, vince il premio come miglior attrice al "Roma Fringe Festival 2024" e una menzione speciale al bando “Teatro Voce della Società Giovanile 2025” promosso da Endas Emilia-Romagna ed è finalista al “Festival Teatrale di Resistenza” di Casa Cervi, 2025. Collabora con diverse associazioni sul territorio come formatrice per bambini, ragazzi e adulti.



