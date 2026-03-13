Poggiardo, Giovanni Impastato presenta il libro 'Mio fratello. Tutta una vita con Peppino'
POGGIARDO (LE) - Domenica 15 marzo, alle ore 11.00, presso Palazzo Circolone, Giovanni Impastato sarà ospite della rassegna "PoggiardoIncontra", organizzata dalla pro Loco di Poggiardo, per la presentazione del libro "Mio fratello. Tutta una vita con Peppino" Libreria Pienogiorno.
Un racconto colmo di pagine inedite e di particolari mai rivelati quello di Giovanni Impastato che comincia negli anni del fascismo con il padre Luigi inviato al confino e suo cognato, Cesare Manzella, il boss del paese, ucciso nei primi anni Sessanta in un agguato.
È in questa famiglia che nasce la storia rivoluzionaria, drammatica, coraggiosa di Impastato, il ragazzo destinato a diventare il più contagioso degli attivisti della lotta antimafia.
E che non si interrompe certo con la sua uccisione ma continua per altri quarant'anni intrecciandosi a quella del nostro Paese, disvelandone spesso complicità e opacità.
Così il libro di Giovanni diventa una sorta di diario intimo del rapporto tra due giovani diversi, certo, ma fratelli convinti di poter cambiare il loro destino. Dialogherà con l’autore Marcella Colafati.
Ingresso libero. I partecipanti potranno usufruire di uno sconto del 15% presso il ristornate La Piazza.
Palazzo Circolone – Piazza Umberto I, Poggiardo. Info 3293173865 - prolocopoggiardo@gmail.com