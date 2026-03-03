“Recondite Armonie” inaugura la primavera musicale a Palazzo delle Arti Beltrani tra Belcanto e tè

TRANI – Un viaggio tra lirica e musica da camera apre la stagione artistica 2026 del Palazzo delle Arti Beltrani, con il ciclo “Un Tè Classico” che trasforma i pomeriggi domenicali in esperienze sensoriali di musica, gusto ed emozione. L’inaugurazione, dal titolo, vede protagonisti i giovani talenti dei Conservatori “Niccolò Piccinni” di Bari e “Nino Rota” di Monopoli, guidati dai Maestri Antonio Stragapede e Sara Allegretta.

Il concerto, in programma domenica 8 marzo alle ore 17:30, propone un repertorio che spazia dal Belcanto ottocentesco alla vocalità cameristica più intima. I soprani Cheng Ke, Larisa Sargsyan, Maria Chiara Montenegro, Valentina Leone e Valeria Di Maria, il mezzosoprano Giorgia Favia, il tenore Wang Rongzheng, il baritono Cao Ynan e il basso Liu Tong interpretano pagine di Pauline Viardot, Beethoven, Reynaldo Hahn, Donizetti, Tosti, Paisiello, Mozart, Rossini, Massenet, Mascagni e Puccini.

Il programma, costruito per valorizzare la pluralità dei linguaggi vocali e la capacità interpretativa dei giovani artisti, alterna arie delicate, duetti eleganti e brani celebri del melodramma, offrendo un percorso musicale che attraversa l’Ottocento e il Novecento europeo.

Come da tradizione, l’ascolto si accompagna al rito del tè e dei pasticcini, creando un’atmosfera che richiama i salotti culturali ottocenteschi, dove musica e convivialità si intrecciavano in un’esperienza multisensoriale.

Il ciclo proseguirà con una serie di appuntamenti domenicali: il 22 marzo con il pianista Riccardo Fiore e il recital “Oltre l’addio: la musica del ritorno”, il 19 aprile con il clarinettista Domenico Michele Cetera e la violoncellista Fedora Palladino, il 24 maggio con il duo cameristico Annachiara De Nitto e Daniele Rosati in “Interplay!”, e il 7 giugno con il recital “Il canto magico di Ayane” del Duo Kaliuzhna – Kodera.

I biglietti, che includono anche la visita al museo prima del concerto, sono in vendita al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani o online tramite Vivaticket, con possibilità di pagamento tramite Carta Docente e Carta della Cultura Giovani e del Merito. Gli abbonamenti per l’intera stagione artistica 2026 offrono diverse opzioni per accedere a concerti, spettacoli teatrali e rassegne musicali, garantendo posti riservati e una completa esperienza culturale nel cuore della città di Trani.

Per informazioni: Palazzo delle Arti Beltrani, tel. 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it, sito web www.palazzodelleartibeltrani.it.