Rassegna 'Pagine di Puglia': a Grottaglie presentazioni di libri e incontri con gli autori



Rassegna di pensieri e parole – prima edizione 2026. Presentazione di libri e incontri con gli autori. Dal 27 marzo al 12 giugno, sette appuntamenti nella Biblioteca comunale e al Castello episcopio di Grottaglie (TA)





GROTTAGLIE (TA) - Parole e storie nate dalla penna di scrittori pugliesi, o che raccontano il territorio. Il Comune di Grottaglie avvia "Pagine di Puglia": una rassegna letteraria e libraria, alla sua prima edizione, che, dal 27 marzo al 12 giugno, comprenderà sette presentazioni di libri.





La rassegna letteraria "Pagine di Puglia" è promossa e organizzata dal Comune di Grottaglie – Assessorato Cultura e Pubblica Istruzione, in collaborazione con CoopCulture (Biblioteca comunale e Infopoint Castello episcopio) e con il coinvolgimento del Presidio del Libro, delle scuole e delle istituzioni del territorio. Gli appuntamenti si svolgeranno, dalle ore 18, nella Biblioteca comunale F. G. Pignatelli, in via Senatore Gaspare Pignatelli 5 e al Castello episcopio, Largo Immacolata 1, Grottaglie (Taranto).





"Un percorso tra libri, autori e idee che attraversano la Puglia e il suo immaginario" dichiara l’assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione e Turismo Raffaella Capriglia "‘Pagine di Puglia’ è una rassegna dedicata alla forza della parola che racconta, che custodisce la memoria, che invita a visioni nuove. Abbiamo voluto dare voce ad autori pugliesi, con libri, tutti di recente pubblicazione, che spaziano dalla narrativa - romanzi e racconti -, alla poesia, alla saggistica, tra temi universali e scritti sul nostro territorio. Saranno sette appuntamenti ad ingresso libero per ascoltare voci diverse, confrontarsi, condividere storie e pensieri nei luoghi simbolo della cultura cittadina: la Biblioteca comunale e il Castello episcopio di Grottaglie. Invitiamo tutti a partecipare, affinché il momento culturale diventi occasione di incontro, condivisione e comunità".





I primi cinque appuntamenti si svolgeranno nella Biblioteca comunale F. G. Pignatelli, dalle ore 18. Il programma inizierà il 27 marzo 2026, con la presentazione di "Monologhi contro versi" di Egidio Francesco Cipriano (2025); si proseguirà il 10 aprile con la raccolta di poesie "Pelle notturna" di Stefano Gianfreda (Gianfranco Lisi edizioni, 2025); il 17 aprile sarà presentato il romanzo giallo "Non regalate pastiere a Pasqua" di Marcello Abrescia (Damster edizioni, 2025); il 5 maggio si terrà la presentazione del saggio "I manualetti per insegnare l’italiano nelle scuole elementari pugliesi del primo ‘900" di Antonio Scaglioso (Aletti editore, 2025); il 15 maggio appuntamento con "Oltre il tempo" di Anna Chiara Bruno (Besa Muci editore, 2025). Gli ultimi due appuntamenti si terranno al Castello episcopio, dalle ore 18: il 22 maggio sarà presentato "Casanova, il seduttore nobile" di Pierfranco Bruni (Solfanelli editore, 2025) e il 12 giugno chiuderà la rassegna "Rosario di mare" di Luisa Campatelli, racconto nell’antologia di Giulio Perrone editore "Ricette e racconti di Puglia" (2026), con letture dell’attrice Tiziana Risolo.