“Recondite Armonie” inaugura “Un Tè Classico”: al Palazzo delle Arti Beltrani il Belcanto incontra il rito del tè

TRANI - La stagione artistica 2026 del Palazzo delle Arti Beltrani prosegue con il ritorno della musica dal vivo e con uno degli appuntamenti più apprezzati dal pubblico: la rassegna “Un Tè Classico”. Dopo il successo dei “Salotti Letterari”, domenica 8 marzo alle ore 17:30 prenderà il via il nuovo ciclo di concerti con “Recondite Armonie”, un pomeriggio dedicato alla grazia del Belcanto e alla musica vocale da camera.

La rassegna, prodotta da Delle Arti ODV‑ETS con il patrocinio della Rete Musei di Puglia, il sostegno della Città di Trani e la media partnership di Radio Selene, rinnova la collaborazione con due importanti istituzioni musicali pugliesi: il Conservatorio Niccolò Piccinni e il Conservatorio Nino Rota. Una sinergia che conferma il Palazzo come spazio d’incontro tra giovani talenti, tradizione musicale e ricerca artistica.

Protagonisti del concerto inaugurale saranno i Maestri del Conservatorio barese: Antonio Stragapede, guida della classe di canto, e Sara Allegretta. Accanto a loro una nuova generazione di interpreti, accompagnati al pianoforte da Francesco De Felice e Lea Nuzzi.

A dare voce al programma saranno i soprani Cheng Ke, Larisa Sargsyan, Maria Chiara Montenegro, Valentina Leone e Valeria Di Maria, il mezzosoprano Giorgia Favia, il tenore Wang Rongzheng, il baritono Cao Ynan e il basso Liu Tong. Giovani artisti che porteranno sul palco personalità vocali e sensibilità interpretative differenti, frutto di un percorso formativo rigoroso.

Il concerto si aprirà con l’atmosfera lirica delle mélodies di Pauline Viardot, con Fleur desséchée e Absence interpretate da Maria Chiara Montenegro. Seguiranno pagine di grande raffinatezza cameristica firmate da Ludwig van Beethoven e Reynaldo Hahn. Valeria Di Maria affronterà due brani di Gaetano Donizetti, mentre il duetto Venetian Song di Francesco Paolo Tosti unirà le voci di Montenegro e Di Maria.

Il cuore del pomeriggio sarà dedicato al grande melodramma. Cao Ynan interpreterà Come Paride vezzoso dall’L’elisir d’amore di Donizetti, mentre Cheng Ke affronterà pagine intense da Lucia di Lammermoor e Rigoletto di Giuseppe Verdi. Liu Tong proporrà la brillante aria La calunnia, mentre Giorgia Favia interpreterà brani da opere di Wolfgang Amadeus Mozart e Gioachino Rossini. Il tenore Wang Rongzheng darà voce a Pourquoi me réveiller dal Werther di Jules Massenet, mentre Larisa Sargsyan interpreterà due celebri arie da Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni e Madama Butterfly di Giacomo Puccini.

Come da tradizione della rassegna, il concerto sarà accompagnato dal rito del tè con pasticcini, rievocando l’atmosfera elegante dei salotti culturali ottocenteschi. Tra porcellane, tazze fumanti e dolci, il pubblico potrà vivere un’esperienza multisensoriale in cui musica, gusto e convivialità si intrecciano.

La rassegna “Un Tè Classico” accompagnerà la primavera con diversi appuntamenti domenicali. Il 22 marzo il pianista Riccardo Fiore proporrà Oltre l’addio: la musica del ritorno, un recital dedicato a Beethoven e Schumann. Il 19 aprile sarà la volta del clarinettista Domenico Michele Cetera, affiancato dalla violoncellista Fedora Palladino e dal pianista Michele Argentieri. Il 24 maggio il Conservatorio Nino Rota presenterà Interplay! con il duo cameristico formato da Annachiara De Nitto e Daniele Rosati.

La rassegna si concluderà il 7 giugno con Il canto magico di Ayane, recital del Duo Kaliuzhna-Kodera con il soprano Ayane Kodera e la pianista Anzhelika Kaliuzhna.

La partecipazione prevede posto al tavolo con servizio tè. I biglietti (12 euro intero, 10 euro soci partner) sono disponibili al botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani, in via Beltrani 51 a Trani, e online sul circuito Vivaticket. Il biglietto include anche la visita al museo prima dell’inizio del concerto, offrendo al pubblico un’esperienza culturale completa negli spazi del Palazzo.

Per informazioni: tel. 0883 500044 – info@palazzodelleartibeltrani.it.