Bari piange il professor Ennio Triggiani, docente di diritto dell’Unione Europea: aveva 78 anni

BARI - La città dipiange la scomparsa del professor, autorevole esponente del mondo accademico barese, morto all’età di 78 anni. Docente di diritto dell’Unione Europea presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’, Triggiani ha dedicato la sua vita allo studio, alla ricerca e all’insegnamento, diventando un punto di riferimento per generazioni di studenti.

Nel corso della sua carriera è stato anche preside della facoltà di Scienze Politiche, vicepresidente e assessore alla Cultura della Provincia di Bari e presidente dell’Accademia di Belle Arti di Bari.

A ricordarlo è il sindaco di Bari Vito Leccese: «Ennio lascia un’impronta indelebile nella comunità accademica e civile. La sua competenza, la passione per l’insegnamento e il suo acume di studioso resteranno per sempre nel nostro ricordo. Per me è stato un maestro, un amico e un collega autorevole e affidabile».

Leccese ha sottolineato anche il suo impegno per la diffusione dei valori europei: «Da profondo conoscitore delle istituzioni europee ha sostenuto con passione l’importanza dell’Unione Europea come istituzione capace di promuovere pace, solidarietà e tutela dei diritti umani. Non dimenticheremo il suo lavoro per la rete Europe Direct, pensata come strumento di partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni europee».

Cordoglio è stato espresso anche dal Partito Democratico della Puglia. Il segretario regionale Domenico De Santis ha ricordato Triggiani come «un punto di riferimento per il mondo universitario e per la cultura pugliese», sottolineando come la sua scomparsa lasci «un vuoto profondo nella comunità accademica e nella vita pubblica della regione».

Alla famiglia, ai colleghi e agli studenti del professore sono giunti numerosi messaggi di vicinanza da parte delle istituzioni e della comunità cittadina.