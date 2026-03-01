Sanremo 2026: Sal Da Vinci domina anche la top 10 Amazon Music

SANREMO - Dopo la conclusione della, Amazon Music ha rivelato la classifica delle canzoni più ascoltate sulla propria piattaforma, confermando la popolarità dei brani premiati sul palco dell’Ariston.

Al primo posto della Top 10 si conferma Sal Da Vinci con il suo brano “Per sempre sì”, vincitore assoluto del Festival. Seguono Samurai Jay con “OSSESSIONE” e ditonellapiaga con “Che fastidio!”, rispettivamente al secondo e terzo posto. La classifica completa riflette le preferenze degli utenti di Amazon Music, che hanno premiato le performance più coinvolgenti e le canzoni più ascoltate nel periodo del Festival.

La Top 10 di Amazon Music aggiornata vede:

Per sempre sì – Sal Da Vinci OSSESSIONE – Samurai Jay Che fastidio! – ditonellapiaga MALE NECESSARIO – Fedez & Marco Masini Magica Favola – Arisa Stupida Sfortuna – Fulminacci TU MI PIACI TANTO – Sayf I romantici – Tommaso Paradiso Labirinto – Luchè QUI CON ME – Serena Brancale



