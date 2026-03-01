Sanremo 2026: Sal Da Vinci domina anche la top 10 Amazon Music
SANREMO - Dopo la conclusione della 76ª edizione del Festival di Sanremo, Amazon Music ha rivelato la classifica delle canzoni più ascoltate sulla propria piattaforma, confermando la popolarità dei brani premiati sul palco dell’Ariston.
Al primo posto della Top 10 si conferma Sal Da Vinci con il suo brano “Per sempre sì”, vincitore assoluto del Festival. Seguono Samurai Jay con “OSSESSIONE” e ditonellapiaga con “Che fastidio!”, rispettivamente al secondo e terzo posto. La classifica completa riflette le preferenze degli utenti di Amazon Music, che hanno premiato le performance più coinvolgenti e le canzoni più ascoltate nel periodo del Festival.
La Top 10 di Amazon Music aggiornata vede:
- Per sempre sì – Sal Da Vinci
- OSSESSIONE – Samurai Jay
- Che fastidio! – ditonellapiaga
- MALE NECESSARIO – Fedez & Marco Masini
- Magica Favola – Arisa
- Stupida Sfortuna – Fulminacci
- TU MI PIACI TANTO – Sayf
- I romantici – Tommaso Paradiso
- Labirinto – Luchè
- QUI CON ME – Serena Brancale
Gli altri brani in classifica, pur non avendo vinto premi principali, mostrano una performance significativa sulle piattaforme di streaming, segnalando i trend musicali emergenti e i gusti degli ascoltatori nel panorama italiano contemporaneo.
La classifica di Amazon Music rappresenta quindi un indicatore importante per il successo commerciale e la popolarità dei singoli artisti, integrando il tradizionale voto della giuria e del pubblico con dati oggettivi di ascolto digitale.