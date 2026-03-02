Serie A, riscatto Milan: 2-0 alla Cremonese nel finale
PIERO CHIMENTI - Il Milan torna alla vittoria e supera la Cremonese per 2-0 al termine di una gara combattuta e decisa soltanto negli ultimi minuti. I rossoneri piegano la squadra di Nicola nel finale, trovando tre punti preziosi in vista del derby della Madonnina.
La partita resta bloccata a lungo, con la Cremonese ordinata e capace di contenere le iniziative offensive dei padroni di casa. Quando il match sembra avviato verso un pareggio, all’88’ arriva l’episodio che lo sblocca: Pavlovic, sugli sviluppi di una spizzata di De Winter, batte Audero toccando il pallone con la spalla e firmando l’1-0.
Nel recupero il Milan chiude definitivamente i conti. Leao, servito da Nkunku, deve solo spingere in rete il pallone del 2-0, mettendo al sicuro il risultato.
Con questo successo i rossoneri restano a -10 dall’Inter, mantenendo vive le speranze in chiave alta classifica alla vigilia della stracittadina. Situazione più delicata invece per la Cremonese, che si avvicina alle zone calde della graduatoria e dovrà cercare punti preziosi nelle prossime giornate.