Truffe online con intelligenza artificiale: il Codacons lancia l’allarme su WhatsApp e Telegram

BARI - Il Codacons mette in guardia gli utenti italiani da una nuova generazione di truffe digitali che sfruttano l’intelligenza artificiale per ingannare le vittime attraverso le principali piattaforme di messaggistica istantanea, in particolare WhatsApp e Telegram.

Secondo l’associazione, organizzazioni criminali sempre più strutturate creano profili apparentemente reali, spesso con fotografie curate e informazioni credibili, per instaurare conversazioni rassicuranti e spingere le persone a effettuare investimenti inesistenti. In molti casi, gli interlocutori virtuali sembrano giovani donne che vivono o lavorano all’estero, ma dietro i messaggi non c’è alcuna persona reale: si tratta di chatbot in grado di gestire migliaia di conversazioni contemporaneamente e adattare le risposte in modo naturale.

Il raggiro si sviluppa in più fasi. All’inizio, la conversazione appare innocua, ma col tempo viene costruito un rapporto di fiducia con la vittima. Solo successivamente emergono proposte di investimenti online, spesso legati a criptovalute o piattaforme di trading, con la promessa di guadagni facili. Vengono mostrati grafici e applicazioni manipolate per simulare l’aumento del capitale investito, convincendo così le vittime a versare somme crescenti. Al momento di recuperare i fondi, le richieste di ulteriori pagamenti per commissioni o sblocco del conto diventano sempre più frequenti, fino alla scomparsa degli interlocutori.

“Ci troviamo di fronte a un’evoluzione delle truffe online sempre più sofisticata – spiega Francesco Tanasi, giurista e Segretario Nazionale Codacons –. Molti utenti credono di parlare con persone reali, mentre dietro quei messaggi ci sono chatbot o reti criminali che gestiscono migliaia di contatti contemporaneamente. Invitiamo quindi a diffidare di chi promette guadagni facili e cerca di instaurare rapidamente un rapporto di fiducia tramite chat o social network”.

Il Codacons raccomanda agli utenti di non condividere informazioni personali o finanziarie con sconosciuti online e di segnalare qualsiasi proposta di investimento sospetta. Per assistenza, è possibile contattare il Codacons all’indirizzo email sportellocodacons@gmail.com o tramite WhatsApp al numero 3715201706.