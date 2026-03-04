Lecce, la Sala Astràgali ospita la presentazione de 'Il viaggio' a cura di Davide Trezzi



Il testo è il numero zero della collana "Musicaos.it" edita dall’omonima casa editrice. Venerdì 6 marzo, ore 19 Sala Astràgali, via Giuseppe Candido, 23, Lecce





LECCE - Viene presentato ufficialmente venerdì 6 marzo, alle 19, nella Sala Astràgali di Lecce, "Il viaggio", a cura di Davide Trezzi. Si tratta del numero zero della nuova collana "Musicaos.it", della casa editrice Musicaos Editore, che prende il suo nome dalla rivista elettronica nata nel 2004.





In questo "numero zero" si uniscono le parole di scrittori e poeti, accompagnate dalle illustrazioni di Marco Antonio Varrone che firma anche l’immagine di copertina. L’incontro prevede gli interventi di Fabio Tolledi, Diego Simini, Francesco Lanzo e Luciano Pagano e rientra nella rassegna Teatri a Sud ideata da Astràgali Teatro.





In quello che è un vero e proprio letterario, si incontrano i versi di Fabio Tolledi che mostrano un lato che scruta e disseziona poeticamente la situazione in Palestina, Giordania, Amman, Jarash e Grecia. Passando poi per l’Edimburgo e la Slovenia di Francesco Lanzo, ci si addentra nelle favelas brasiliane di Giuseppe Goisis, e nei paesaggi del Belgio e dei Paesi Bassi di Emilia Pardo Bazan. Il percorso prosegue verso il sud Italia di Cinzia Santo e le strade baresi di Luciano Pagano verso Odegitria. Nel volume si legge anche dell’approdo italiano di un autore messicano, Laury Leite, della vita rurale nella Romania di Davide Trezzi e delle visioni reali-distopiche di Fabio Fumagalli. "Il viaggio" si spinge anche nelle visioni narrative e cinematografiche, tra Luca Guadagnino, Gaspar Noè e la Beat Generation, visti da Davide Trezzi, e la Bucarest di Saul Bellow, in un intervento di Luciano Pagano.





Il libro permette di compiere un cammino tra le nuove scritture e la sperimentazione, percorrendo in modo cosciente confini che non sono ancora definiti, in cerca di un modo per descrivere ciò che circonda l’uomo e rende la sua esistenza concreta e trascendente allo stesso tempo. Una consapevolezza differente in un tempo differente, dal 2004 al 2025, per i lettori con libri, incontri, scritture.





La collana "Musicaos.it" nasce come laboratorio di intenti e di sperimentazione, già insiti nella rivista elettronica "Musicaos.it – uno sguardo su poesia e letteratura", sulla quale, dal 2004 e fino alle soglie del 2010, vennero ospitati oltre centocinquanta autori. Uno spazio nato per sperimentare nel linguaggio, nei temi e negli stili, con testi poetici, racconti, romanzi, interventi critici, saggi.





Teatri a Sud è una rassegna ideata e promossa da Astràgali Teatro con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.



