'Urlo di Seta': la voce dell’Ambasciatore Dott. Antonio Cirillo contro il Femminicidio



BARLETTA – In un momento storico in cui la violenza di genere continua a ferire la coscienza civile, l’Ambasciatore Dott. Antonio Cirillo lancia un potente messaggio di sensibilizzazione attraverso l’arte della parola. La sua nuova opera poetica, "Urlo di Seta", si pone come un manifesto di denuncia e, al contempo, un inno alla sacralità della vita femminile. – In un momento storico in cui la violenza di genere continua a ferire la coscienza civile, l’Ambasciatorelancia un potente messaggio di sensibilizzazione attraverso l’arte della parola. La sua nuova opera poetica, "Urlo di Seta", si pone come un manifesto di denuncia e, al contempo, un inno alla sacralità della vita femminile.





La poesia, già tradotta in cinque lingue (Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco e Portoghese), nasce dal desiderio dell’Ambasciatore di varcare i confini nazionali per trasformare la cultura del possesso in una cultura del rispetto universale.





"Non è amore se il gesto è catena" scrive Cirillo, smascherando con versi crudi ed eleganti l'illusione di chi giustifica la violenza in nome di un sentimento che, in realtà, è solo prevaricazione.





Un impegno che oltrepassa i confini





Come Ambasciatore di Pace, il Dott. Antonio Cirillo sottolinea che la lotta al femminicidio è una sfida diplomatica e culturale: "Ogni donna è un tempio di luce. Colpire lei significa colpire le fondamenta stesse della nostra civiltà. Con 'Urlo di Seta' voglio dare voce a chi è stata zittita e forza a chi ancora combatte nell'ombra".

L’opera verrà divulgata attraverso una campagna multicanale che coinvolgerà:

- La Carta Stampata: Con interventi e riflessioni sulle principali testate giornalistiche.

- I Social Media: Una campagna virale per educare le nuove generazioni all'empatia.

- Le Istituzioni: Un appello diretto ai sindaci e ai rappresentanti internazionali affinché la poesia diventi strumento di riflessione nelle scuole e nei centri culturali.





L'Autore





L'Ambasciatore Dott. Antonio Cirillo è da anni impegnato in missioni di pace e attività di utilità sociale. La sua produzione letteraria è sempre stata caratterizzata da un profondo senso etico, ponendo l'essere umano e i suoi diritti inalienabili al centro di ogni riflessione.