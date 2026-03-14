Le Scritture Sacre (La Bibbia) tradotte in dialetto barese da Luigi Canonico

La Bibbia è uno dei libri più letti, studiati, tradotti e discussi nel mondo. Il suo impatto culturale, religioso e linguistico attraversa secoli e continenti, influenzando profondamente la letteratura, la filosofia, l’arte e le istituzioni. È composta da una raccolta di testi sacri di diverse epoche e autori.

Luigi Canonico, noto poeta dialettale barese e scrittore, ha fatto un gran lavoro “regalandoci” la Bibbia tradotta in dialetto barese. Sì, un gran regalo che ci permette di leggere la Bibbia nel nostro dialetto, dal quale, forse, ne trarremo un beneficio spirituale.

Ricordo che il poeta dialettale barese ha tradotto nel nostro vernacolo anche i Vangeli (U Vangèle chendate da le quatte Evangelìste: Matté, Marche, Luche, Giuanne veldate a la barése).

La bibliografia sul dialetto barese annovera, sempre dello stesso autore, anche un’altra grande opera «U Tèstamènde Nève – Le saggre scretture grèche-crestiane de la Bibbie veldate a la barèse», tutte opere di grande prestigio, tradotte e curate nella “nostra” lingua.

Oggi Canonico ci presenta la sua ultima fatica «La Veldàta Barèse de le Screttùre Saggre – La BBibbie –» (printed in Poland by Amazon Fulfillment, edizione di grande formato di 545 pagine), per la delizia dei baresi, dei dialettologi e dei cultori del nostro dialetto.

La Bibbia, com’è noto, è il complesso delle Scritture sacre dell’ebraismo e del cristianesimo, comprendente cioè i libri dell’Antico e del Nuovo Testamento e che, «secondo il canone dei cristiani, è divisa in due grandi parti, chiamate rispettivamente “Antico” (o Vecchio) Testamento e “Nuovo”.

«Il Nuovo Testamento contiene l’alleanza nuova, in sostituzione della precedente, per cui Gesù Cristo ha avvinto a sé, in virtù della sua morte espiatrice, non più una particolare nazione, ma l’umanità intera. Naturalmente questa “nuova alleanza” non è riconosciuta dal giudaismo dei tempi cristiani, il quale perciò respinge il Nuovo Testamento». (Da Enciclopedia Italiana Treccani).

Canonico scrive, tra l’altro, nell’introduzione “Prime de tutte” che «Veldà a la lèngue o a le dialìtte che se pàrlene iósce le Saggre Screttùre, ca rappresèndene le penzìire e le ditte du Criatòre, iè na sorte de rèsponzabeletà vèrse de Iìdde ca nge l’ha ddate, e vèrse de tutte le chidde ca l’avònn’a lèsce».

Inoltre: «Pe cusse fatte prèghe a DDì de benedisce a ttutte le chidde c’avonn’a lèsce la BBibbie pe ffà sì ca petèsse canòsce bbuène la Paròla So, che le respòste cchiù mbortànde de la vite, ca Iìdde aselùte pote dà. Pe sapè de cchiù sciàte a la fine du libbre o Tiddue SCIONDE-A». (Per “scionde” si intende aggiunta: una rassegna bibliografica e tantissimi chiarimenti e spiegazioni sull’importante testo).

Bisogna dare atto e applaudire Canonico per l’immane lavoro che consente a noi baresi di poter leggere “più agevolmente” un testo – la Bibbia – che solitamente tendiamo a mettere da parte ma che dovrebbe essere il nostro quotidiano avvio della giornata.

Infine una raccomandazione dell’autore (cudde c’ha fatte u libbre):

«Ve conzegglièsceche de lèsce la BBibbie o comblète. Ca dope, a llèsce e a canossce bbuène la BBibbie, iè n’obbleghe morale de l’umanetà vèrse u Criatòre su, per non parlà du respètte ca oggn’e iune av’a pertà pe u Criatòre e u Attàne de tutte u munne!»