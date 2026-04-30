Lucera, sopralluogo ispettivo su Palazzo Sant’Anna: al via il percorso per la messa in sicurezza

LUCERA - Giornata chiave per il futuro di Palazzo Sant’Anna a Lucera, storico edificio nel cuore di piazza Duomo, oggetto da anni di criticità strutturali. Su sollecitazione dell’Amministrazione comunale, il Ministero della Cultura ha effettuato un sopralluogo ispettivo all’interno dell’immobile, alla presenza del Comune, dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bari, dei Vigili del Fuoco e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Informata anche la proprietà, la società GNG, invitata a partecipare con un proprio tecnico.

A commentare l’esito della giornata è il sindaco Giuseppe Pitta: “È stato un giorno importante per Lucera. Dopo anni di parole, finalmente si passa ai fatti. Attendiamo ora la relazione tecnica post-sopralluogo, che indicherà con precisione gli interventi necessari”.

Il primo cittadino ha ricordato come il Comune abbia già avviato, lo scorso 13 marzo, i lavori di messa in sicurezza dell’ex orfanotrofio, dopo oltre vent’anni di attesa. Una prima fase che comprende il rifacimento della recinzione, la pulizia dell’area, il ripristino della staccionata e la sostituzione delle mantovane di copertura.

Conclusa questa fase, e sulla base delle indicazioni che emergeranno dalla relazione tecnica, si procederà con l’affidamento della progettazione esecutiva per la messa in sicurezza statica dell’edificio. L’intervento sarà realizzato con procedura “in danno”, che prevede l’anticipazione delle risorse da parte dell’ente pubblico e il successivo recupero delle spese nei confronti della proprietà.

L’obiettivo è duplice: garantire la sicurezza dei cittadini e restituire dignità a piazza Duomo, cuore storico della città, segnato da oltre due decenni dalla presenza di una struttura in condizioni critiche. L’intervento del Comune si è reso necessario dopo l’assenza di risposte da parte della proprietà, già destinataria di un’ordinanza sindacale a gennaio per la messa in sicurezza urgente dell’immobile.